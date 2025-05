Openjobmetis verso l’ultima recita. Kastritis “Venezia è robusta ma proviamo a batterla”

C’è un po’ di dispiacere nel giorno dell’ultima conferenza stampa “del venerdì” al Centro Campus. Il campionato della Openjobmetis è stato senza dubbio deludente, ma lo sprint salvezza – interrotto solo dal tragico finale di partita con Cremona – ha portato una ventata di leggerezza, di speranza e anche di divertimento culminato con il bel successo su Trieste di settimana scorsa.

Un clima più sereno che non ha tolto intensità durante l’allenamento, il penultimo prima della partenza per Mestre dove domenica 11 (ore 18,15) la squadra di Ioannis Kastritis concluderà il campionato e il proprio cammino con questa conformazione. Di fronte ci sarà l’Umana Reyer, una delle otto “invitate” al ballo dei playoff seppure con un percorso non troppo esaltante, almeno considerati il budget e le premesse estive.

«Ma i veneti restano una squadra di grande qualità – avverte il tecnico greco – fisica e robusta che ama dominare il gioco. Certo, arrivano da tre sconfitte e vogliono concludere in bellezza la loro stagione regolare, però noi vogliamo fare il meglio possibile e penso che saremo pronti. In settimana abbiamo lavorato bene, ancora una volta, in vista della trasferta».

Il pivottone orogranata, Mfiondu Kabengele, è probabilmente lo spauracchio principale per la difesa di Varese (e per molte altre) ma Kastritis spiega che il lungo canadese (curiosamente scambiato con Jaylen Hands al termine del draft 2019) non deve essere considerato come “problema” a se stante. «Capisco che sia l’uomo più in evidenza ma non c’è solo lui: Venezia è piena di giocatori fisici, sfrutta energia e potenza a cui dobbiamo rispondere con il gioco di squadra. Conosciamo i punti di forza e dobbiamo giocare in modo intelligente per rispondere alle situazioni che si creeranno in campo».

Partita con vista sui playoff, dicevamo, ma Kastritis evita pronostici alla vigilia: «Ho la mia idea di come finirà ma per ora non la dico. Mi piacciono un po’ tutte le squadre in tabellone e credo che ognuna può battere qualsiasi altra avversaria. Di certo sarà un tabellone competitivo fino al termine Affrontarne una domenica significa rispettare il nostro processo di crescita e provare a competere allo stesso modo con tutte le avversarie».