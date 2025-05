Pianta pericolante sulla provinciale tra Malnate e Cantello, disagi al traffico

Traffico difficoltoso nella mattinata di mercoledì 7 maggio tra Malnate e Cantello. Sulla Sp3 – la via di collegamento tra Varese e la dogana del Gaggiolo – i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per tagliare una pianta pericolante. (immagine di repertorio)

A supporto degli operatori è intervenuta la protezione civile di Cantello. La strada è stata chiusa per circa un’ora, dalle 10.15 alle 11.15, per permettere i lavori di taglio in sicurezza.

Una volta completate le opere la strada è stata riaperta e la viabilità è tornata regolare.