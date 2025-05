Progetto Eureka, premio speciale per la Primaria “Canetta” di S. Ambrogio

Premio speciale per la classe 5a della scuola primaria “Giovanni Canetta” di Sant’Ambrogio di Varese, che ha partecipato al progetto “Eureka! Funziona!”, promosso a livello nazionale da Federmeccanica e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un concorso che per l’edizione 2025 ha avuto come tema il magnetismo e che ha visto brillare i giovanissimi studenti varesini.

Il premio assegnato alla “Canetta” «è un riconoscimento di maggior valore scelto fra tutti i giochi presentati a prescindere dalla classe – si legge nella motivazione – per il lavoro svolto dai bambini che hanno avuto la capacità non solo di realizzare un bel gioco insieme (lavoro di squadra), ma anche di idearlo, realizzarlo e presentarlo con qualità (un bel diario di bordo, una chiara descrizione delle regole del gioco) e più componenti di gioco».

I protagonisti hanno ricevuto anche i complimenti di Silvia Pagani, direttore di Confindustria Varese: «Desideriamo sentitamente ringraziare i docenti della scuola per aver partecipato al progetto “Eureka Funziona!” dando l’opportunità ai giovani studenti di sperimentarsi nel lavoro di squadra in un contesto di apprendimento dedicato».

Oltre al premio, la classe 5a di Sant’Ambrogio riceverà anche un abbonamento digitale alla rivista scientifica per ragazzi “Focus Junior” e i biglietti per una visita al Parco e Museo del Volo di Volandia, a Somma Lombardo.