Quattro allenatori e una partita: Openjobmetis – Trieste ruota intorno alle panchine

C’è un incrocio di allenatori curioso e intrigante a tenere banco nel pre partita tra la Openjobmetis e Trieste, penultimo turno di una stagione di Serie A decisamente dimenticabile per i tifosi di Varese e, invece, da mettere nel cassetto dei ricordi di quelli giuliani. A pochi metri di distanza, a Masnago, prenderanno posto l’uomo cui i biancorossi lombardi affidano il proprio futuro, Ioannis Kastritis, affiancato da un giovane con il cuore diviso a metà, il triestino di Varese Marco Legovich.

E poi Jamion Christian, andato più volte nella polvere lo scorso anno prima che la bora e i risultassi spazzassero via le critiche. Un vento che però lo spingerà lontano, negli USA, verso la Bryant University che allenerà l’anno venturo. E ancora Matt Brase, annunciato in arrivo alla Itelyum Arena dove è stato autore tanto di un miracolo quanto di una fuga entrambi rilevanti. Brase, a capo della Openjobmetis 2022-23, potrebbe passare di qui non solo per i saluti ma anche per rivedere il suo vecchio gm, Michael Arcieri, oggi plenipotenziario (dal budget molto ricco) a Trieste, il quale vorrebbe riavere con sé il coach dell’Arizona proprio al posto di Christian.

A volersi spingere nel campo del sarcasmo, si potrebbe dire che l’incontro business tra Arcieri e Brase (ammesso che la trattativa sia reale) renderebbe reale uno degli obiettivi di Luis Scola: fare di Masnago non solo il luogo delle partite ma anche dei meeting d’affari, magari in uno degli skybox che hanno proprio quel doppio scopo di tribuna privilegiata e ufficio commerciale.

E, sarcasmo per sarcasmo, vien da chiederci se per lo meno Brase pagherà il biglietto (salato: a Philadelphia percepisce stipendi decisamente importanti) anche a mo’ di risarcimento per il pessimo addio, arrivato fuori tempo massimo nell’estate del 2024.

Preveniamo – per gli smemorati – il solito ritornello dei “professionisti che cercano il meglio per sé” ricordando che Brase lasciò Varese in braghe di tela nonostante avesse avuto tempo fino al 30 giugno per rompere regolarmente l’accordo. Invece il divorzio ufficiale, datato 20 luglio, venne forzato da Brase quando finalmente trovò un contratto con i 76ers (con cui i contatti erano già solidi da tempo: ergo, il rischio di restare a piedi era piuttosto basso…), molto più ricco di quello in biancorosso.

Cose che succedono in questo mondo (e in altri) e non ce ne stupiamo, però sarebbe sbagliato far passare per normali certi comportamenti e allo stesso tempo cercare di educare le persone (e le giovani generazioni) alla correttezza dei rapporti.

Transeat, e come ha detto Kastritis venerdì, i discorsi degli ex possono interessare i tifosi e non la Openjobmetis: la speranza del popolo biancorosso è che la squadra abbia ancora dentro di sé la motivazione per affrontare il match con Trieste nel modo giusto, provando quindi a regalare la decima vittoria stagionale. Che sarebbe anche un piccolo risarcimento dopo un campionato di fatiche, dolori e preoccupazioni. Sarà dura perché i giuliani dei tanti ex (Ross, Ruzzier, Brown e McDermott oltre all’infortunato Reyes e al gm Arcieri… in attesa di Brase) hanno già in tasca il biglietto per i playoff e vogliono un altro successo per consolidare una classifica che al momento dice settimo posto. Una casella in meno di quella sesta piazza virtuale dell’OJM di due anni fa, al netto della maledetta penalizzazione che ha rovinato per tanti motivi la storia contemporanea della Pallacanestro Varese.

