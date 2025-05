Scontro tra due auto a Gorla Minore, cinque persone coinvolte

Un incidente stradale tra due vetture ha coinvolto in tutto cinque persone che, per fortuna, se la sono cavata con danni fisici lievi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 di martedì 6 maggio in via Colombo a Gorla Minore, la strada provinciale che conduce verso Cislago.

A bordo delle due automobili (una delle quali si è incastrata dopo l’impatto su uno spartitraffico) si trovavano cinque persone, almeno tre delle quali giovani al di sotto dei 20 anni: sono stati trasportati e medicati all’ospedale di Tradate ma non si segnalano ferite gravi.

Sul posto dello scontro sono intervenuti con uomini e mezzi anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture e ripristinato l’agibilità della sede stradale.