Si finge carabiniere per truffare un’anziana: arrestato un 18enne. Bottino da mezzo milione

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Varese subito dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni.

Il fatto è accaduto il 24 aprile scorso ed è stato rivelato oggi – martedì 6 maggio – dai vertici dell’Arma. Il ragazzo si era finto proprio un carabiniere e aveva convinto l’anziana signora a farsi consegnare soldi e preziosi con la scusa di dover verificare la presenza di merce rubata, legata a una presunta rapina avvenuta in città.

Un bottino enorme, stimato in circa 500mila euro, recuperato immediatamente: il giovane è stato intercettato e bloccato subito dopo la consegna di soldi e gioielli che sono stati riportati alla legittima proprietaria. Il 18enne, arrestato in flagranza di reato, è stato quindi trasportato in carcere a Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri approfittano di notizie di questo genere per ribadire l’importanza di diffidare da chi si presenta con richieste sospette e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni anomale al numero di emergenza 112.