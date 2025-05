“Sorpresi dalla speranza” è il filo conduttore dell’edizione 2025 della Fiera di San Pancrazio di Vedano

Si apre nel fine settimana a Vedano Olona la 18esima edizione della Fiera di San Pancrazio che anche quest’anno propone un programma ricco di eventi culturali, sociali e religiosi. Il tema di quest’anno, “Sorpresi dalla speranza”, si riflette in numerose attività che spaziano dalla musica, alla cultura, alla riflessione spirituale.

Il programma si apre sabato 10 maggio con il Concerto di primavera della Filarmonica Ponchielli che si terrà alle 21 alla palestra del Centro Sportivo “Mario Porta”, come sempre con ingresso libero e gratuito.

Domenica 11 maggio, all’oratorio si terrà il pranzo per gli anniversari di matrimonio, e nel pomeriggio, a partire dalle 15 e fino alle 19 gli studenti del Liceo scientifico Curie di Tradate propongono visite guidate alla chiesa di San Pancrazio. Alle 21, in chiesa parrocchiale “Michelangelo, il Giudizio”, un racconto scenografico e testuale a cura di Teatro Dell’Aleph che trasforma il cantiere della Cappella Sistina in uno sazio di riflessione sull’arte, sulla fede e sul destino umano.

Lunedì 12 maggio, alle 18 la Messa solenne per il giorno in cui celebra il santo, accompagnata dal coro di Voci bianche San Pancrazio. La serata proseguirà alle 19 nella sede degli Alpini con “Book Corner“, con l’ascolto del podcast di Susanna Tamaro “Il vento soffia dove vuole”, seguito da un aperitivo offerto dall’associazione Fiera di San Pancrazio.

Martedì 13 maggio alle 18,15 il Book Corner alla sede degli Alpini propone l’ascolto del podcast” Vivere da cristiani in un mondo non cristiano”, di Leonardo Lugaresi, seguito da un aperitivo offerto dall’associazione Fiera di San Pancrazio. Alle 21 nella chiesa di San Pancrazio un incontro dedicato al Giubileo intitolato “Pellegrini di speranza”, con il professor Roberto Perelli Cippo, già docente di esegesi delle fonti medievali all’università statale di Milano, che parlerà di “Celestino e Bonifacio: il precursore e l’iniziatore”, mentre don Cristiano Passoni, assistente generale di Azione Cattolica Lombardia interverrà sul tema “Radici, simboli ed esperienza del Giubileo”.

Mercoledì 14 maggio alle 18,15 nuovo appuntamento con il “Corner Book” nella sede degli Alpini, con l’ascolto del podcast “L’amicizia” di Silvano Petrosino, seguito da un aperitivo offerto dall’associazione Fiera di San Pancrazio. Alle 21, in chiesa parrocchiale, incontro con la professoressa Anna Gamardella, docente del Liceo artistico di Varese sul tema “Tracce di speranza nell’Arte“, un’occasione per esplorare come l’arte possa essere uno strumento di speranza e di cambiamento.

Giovedì 15 maggio alle 18,15 nuovo appuntamento con “Book Corner“, lo spazio dedicato alla lettura che nella sede degli Alpini propone il podcast di Simone Cristicchi e Massimo Orlandi “Abbi cura di me”, seguito da un aperitivo offerto dall’associazione Fiera di San Pancrazio. Allw 21 nella chiesa di San Pancrazio incontro sul tema “La speranza (nel) digitale: per un’etica dei media e dell’IA” con Piercesare Rivoltella, professore di didattica e tecnologie dell’educazione all’Università di Bologna.

Venerdì 16 maggio il “Corner Book” nella sede degli Alpini, propone l’ascolto del podcast “Emergenza educativa: un imprevisto è la sola speranza” di Silvio Cattarino, seguito da un aperitivo offerto dall’associazione Fiera di San Pancrazio. Alle 21 nella chiesa di San pancrazio concerto del gruppo Trèlys Trio, con Manuela Casadonte al flauto, Roberto Testa al violino e Ada Oggioni all’arpa.

Sabato 17 maggio alle 18,30 in oratorio è in programma la proiezione del documentario “Giubileo 2025“, e a seguire serata conviviale per riflettere insieme sui temi della Fiera di San Pancrazio

Domenica 18 maggio la Fiera si chiude con la proiezione del film “Lunana, il villaggio alla fine del mondo” e la presentazione del progetto Madiba.

Alle 19 la tradizionale processione solenne dalla chiesa di San Maurizio alla chiesa di San Pancrazio, accompagnata dalla statua dl santo scortata dagli Alpini.

Gli eventi in programma, oltre a rafforzare il legame tra la comunità locale e la tradizione religiosa, mirano anche a stimolare la riflessione culturale e sociale attraverso incontri letterari, proiezioni cinematografiche e spettacoli. La Fiera di San Pancrazio è quindi una occasione imperdibile per vivere appieno la cultura, la spiritualità e la comunità di Vedano Olona.