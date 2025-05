Spazio Opralà è il nuovo servizio di Marnate per famiglie con bambini fino ai 3 anni

A Marnate è partito “Spazio Opralà”, un nuovo servizio sperimentale promosso dal Comune e dedicato alle famiglie con bambini e bambine nella fascia d’età 0-3 anni.

Al primo incontro, martedì 6 maggio, hanno partecipato diversi genitori con i loro figli nella primissima infanzia, per condividere giochi ed esperienze.

L’iniziativa si svolgerà per due mesi, fino a giugno, tutti martedì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso il Centro polifunzionale San Sebastiano – in via Vittoria 37, a Marnate.

Spazio Opralà vuole essere “un’opportunità per creare momenti di incontro strutturati, pensati per offrire spazio e tempo alla condivisione delle esperienze e competenze genitoriali, nonché per vivere esperienze ludiche con i propri figli e insieme ad altre famiglie”.

Il contesto è accogliente per le famiglie, invitate a confrontarsi, rafforzare le relazioni e costruire reti di sostegno reciproco.

Ogni incontro è guidato da esperte nella prima infanzia, per offrire spunti e riflessioni su tematiche educative e relazionali.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali scrivendo a servizisociali@comune.marnate.va.it oppure 0331 368245.