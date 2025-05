Successo per la prima cena “in chiesa” di Varesesolidale: in 350 alla Brunella

L’effetto scenografico era imponente: la prima cena in chiesa realizzata a Varese, per contribuire al più importante gesto di carità, dare da mangiare a chi non può.

Erano in 350 i partecipanti presso la chiesa di sant’Antonio alla Brunella, alla tradizionale cena solidale nell’ambito della Giornata Varesesolidale, l’appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino. L’evento, che fino all’anno scorso si è svolto sul sagrato della basilica di san Vittore, ha visto gli ospiti “accomodati” nella nuova originale location dove – tolte per una sera le panche – è stata resa una grande sala da pranzo. Per fare questa trasformazione, fondamentale è stato l’apporto del gruppo alpini di Varese, con decine di volontari che si sono a loro aggregati.

Al servizio hanno pensato, come da ormai tradizione i ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi, e all’organizzazione generale i Monelli della Motta. A rendere ancora più speciale l’iniziativa è stata la presenza di Max Laudadio, volto noto di Striscia la Notizia e affezionato sostenitore del progetto. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a quattro realtà fondamentali del territorio per sfamare i poveri: Nonsolopane, Croce Rossa Italiana, Pane di Sant’Antonio e Farsi Prossimo.