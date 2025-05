Teatro pieno e molto fair play per il confronto elettorale tra i candidati sindaco di Saronno

Teatro Giuditta Pasta al gran completo ieri sera per il confronto elettorale tra i quattro candidati alla guida della città di Saronno, organizzato da Rotary, Confcommercio e IlSaronno. Sfidando la pioggia battente, la tentazione di vedere la semifinale tra Inter e Barcellona o di andare a Milano per il concerto di Jovanotti, più di 500 saronnesi si sono accomodati in teatro per assistere al confronto tra Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro), Augusto Airoldi (Saronno Civica e Percorso Democratico), Rienzo Azzi (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) e Ilaria Pagani (Partito Democratico con Tu@Saronno, Insieme per Crescere) sui principali temi e problemi della città.

Ad aprire la serata i saluti di Andrea Brianza, presidente del Rotary, e di Andrea Busnelli presidente di Confcommercio saronno che ha evidenziato l’importanza di questa tornata elettorale: «La più importante degli ultimi 20 anni e anche dei prossimi anni. Come Confcommercio ci siamo messi a disposizione del futuro sindaco e ciò che ci ha fatto piacere è che tutti i candidati, che abbiamo incontrato personalmente, hanno riconosciuto Confcommercio come un interlocutore valido».

Durante la serata, condotta da Sara Giudici, direttrice de IlSaronno, si è parlato di tutto: le 10 domande proposte hanno affrontato i temi su cui si confrontano quotidianamente i cittadini, dalla viabilità ai parcheggi, dalla sicurezza al commercio di prossimità ma c’è stato spazio anche per temi come il futuro del teatro di Saronno, il ruolo della città nel territorio saronnese e l’attrattività turistica.

I candidati hanno avuto uno o due minuti per rispondere, secondo la complessità del tema affrontato, e tutti e quattro hanno brillato per il fair play, il rispetto dei tempi e delle regole date. Ineccepibile anche il pubblico che ha solo sottolineato con qualche applauso le risposte più gradite, forse intimidito dall’esordio di Andrea Brianza, che ha “minacciato” di accompagnare alla porta eventuali disturbatori.