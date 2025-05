Un gradito ritorno a Malnate: esordio per le Vikings softball

Domenica scorsa la squadra di serie B di softball Malnate è tornata sul campo di casa dopo ben tre anni di assenza, con due partite contro le Sharks di Cernusco. Domenica 27 aprile, le ragazze della squadra di softball Vikings (in collaborazione con Sannazzaro) sono scese in campo per due partite valide per il campionato di Serie B. (Foto Sabrina Rainini)

Un evento importante non solo per la classifica, ma anche perché, dopo tre anni, le ragazze sono finalmente tornate a giocare sul campo di casa. L’emozione è stata tanta, soprattutto per i membri storici della squadra malnatese.

«Tornare a giocare sul nostro meraviglioso campo, con tante ex giocatrici venute a vederci, ci ha fatto incredibilmente piacere. Peccato non aver fatto bottino pieno, però rimaniamo sempre una squadra giovanissima che deve farsi le ossa», racconta Daniele Abate, allenatore della squadra a Malnate.

«È stato davvero emozionante tornare sul diamante di casa. Non sono mancati agitazione e stupore per aver vinto la prima partita del campionato. Il grande ritorno è stato ancora più bello grazie al tifo locale, che non è mancato!», ci dice Elisa Mancini, veterana della squadra.

Il tifo è stato molto apprezzato dalle giocatrici, che nella prima partita si sono mantenute in netto vantaggio fino alla fine, concludendo 10–2.

Ottima la prestazione sulla pedana di lancio di Ueida e Sarah Aliu, accompagnate dalle battute valide di Lipari, Mancini, Daolio, Baldi, Bovo, Zilli, Sara e Gaia Righetto, e ancora dalle sorelle Aliu.

La seconda partita è stata invece un po’ sottotono: messe in difficoltà dalla lanciatrice avversaria, le ragazze non sono riuscite a colmare il divario che le separava dal Cernusco, chiudendo sul 3–9.