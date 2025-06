A Busto Arsizio “Le forme del silenzio”: al via il nuovo ciclo laboratoriale di SpazioIncontro

Si inaugura giovedì 5 giugno 2025 alle ore 15.30, presso la sede di Auser Busto / Parco del Tessile in via Volta 5, il nuovo ciclo laboratoriale promosso da SpazioIncontro – Care to Care, un’iniziativa che mette al centro l’incontro tra persone di diverse età, culture e condizioni, attraverso linguaggi creativi e sperimentali. Il primo percorso, dal titolo “Le forme del silenzio”, si articolerà in quattro appuntamenti settimanali (5, 12, 19 e 26 giugno), proponendo un’esperienza condivisa che attraversa la musica, l’arte, il teatro e la filosofia.

A guidare il laboratorio saranno Elisa Begni (musicista), Fernanda Lombardi (artista e arteterapeuta), Chiara H. Savoia (attrice e teatroterapeuta) e Michela Volfi (facilitatrice di pratiche di filosofia), tutte professioniste impegnate nella relazione d’aiuto e nella ricerca di nuovi linguaggi espressivi capaci di includere e valorizzare ogni partecipante.

L’iniziativa è pensata come “uno spazio aperto a tutti, con particolare attenzione al coinvolgimento di caregiver e persone con malattie neurodegenerative”, e mira a creare un contesto accogliente, libero dalle routine domestiche e terapeutiche, dove il silenzio diventa veicolo di ascolto e comunicazione profonda.

Altri appuntamenti in programma

Nel mese di giugno continueranno anche altri due laboratori nell’ambito di SpazioIncontro Care to Care:

“T-ESSERE. Laboratorio di Fiber Art”, a cura di Giusy Massironi, si terrà lunedì 9 giugno alle ore 15.30 presso lo Spazio Arte Carlo Farioli (via Silvio Pellico 15), con attività creative tra fili, trame e relazioni.

“Coi colori tra le dita”, laboratorio tra pennelli e colore condotto da Nicoletta Meloncelli, è previsto per sabato 14 giugno alle ore 15.30 presso l’associazione Assieme a Francesco in via Silvio Pellico 3.

Il progetto EsserCi – To Care

SpazioIncontro Care to Care è parte del più ampio progetto EsserCi – To Care, promosso da una rete di realtà locali: Auser Insieme Busto Arsizio, Assieme a Francesco, ASPI Cassano Magnago, Anteas Varese, in collaborazione con la cooperativa ABICI, la delegazione bustese Punto Croce e Spazio Arte Carlo Farioli. Partecipano inoltre Auser Insieme Gallarate, La Porta Aperta e Alzheimer Varese.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di promuovere pratiche di cura e inclusione attiva nei contesti locali.

Per informazioni e iscrizioni: spazioincontro.bustoarsizio@gmail.com