A Busto Arsizio torna la Festa della Pizza: una settimana di gusto tra tradizione e creatività

Dopo il consenso riscosso nelle edizioni precedenti, la Festa della Pizza torna a Busto Arsizio dall’8 al 15 giugno. Promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con Ascom Busto, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le attività gastronomiche locali e favorire lo sviluppo del tessuto economico della città.

Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la “Pizza Busto”, originale interpretazione del piatto simbolo della cucina italiana: metà calzone, con un ripieno scelto liberamente da ciascun locale, e metà pizza, con ingredienti comuni – pomodoro e mozzarella – che richiamano i colori della città. La forma, naturalmente, sarà una “B”. Disponibile solo durante la settimana dell’evento, la Pizza Busto sarà proposta al prezzo fisso di 8,50 euro.

Sedici pizzerie cittadine partecipano all’iniziativa, ciascuna con il proprio tocco personale. Alcuni locali, inoltre, offrono un menu speciale che abbina la pizza al “Dolce BB”, una creazione dolciaria ideata dal Comune e dal Distretto del Commercio, riconoscibile per il marchio con le doppie “B”, e pensata per accompagnare il dopo cena o per essere regalata a chi viene da fuori.

A rendere ancora più appetitosa l’esperienza, l’iniziativa “Pizzaporto”: chi consumerà tre pizze in tre locali diversi (di cui almeno uno con formula pizza+dolce), potrà partecipare al concorso promosso da Confcommercio e tentare di vincere una Smart Box. Basterà farsi timbrare il “pizzaporto” e inviare la foto al numero indicato nel regolamento.

Oltre al gusto, non mancheranno piccole sorprese: ogni cliente riceverà un “plus” offerto dal locale – che potrà essere una bibita, uno sconto, o altro ancora.

Ad animare la festa saranno: Pizzeria Capri, Da Mario, Da Mimmo, Doppio Zero, La Piazzetta del Gusto, La Piccola Corte, Al Cantuccio, Starlight, Il Pizzaiolo, Radici, Sole d’Oro, Oasi Mediterranea, Tony, Karma, Hakuna Matata e Da Gennaro.

Un’occasione per scoprire sapori inediti e sostenere le realtà locali, gustando una pizza unica, tutta bustocca.