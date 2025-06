A Laveno le olimpiadi tra le case di riposo: “Occasione per celebrare la terza età”

«Vai Nonno!». Gridavano tutti i tifosi della casa di riposo Menotti Bassani di Laveno questa mattina alla prima edizione delle olimpiadi della terza età al palazzetto dello sport in Via XXV Aprile.

Un evento innovativo per la casa di riposo Menotti Bassani che ha visto la partecipazione di otto RSA della zona che si sono sfidate su quattro competizioni sportive: «Gli ospiti delle nostre case di riposo si affrontano in quattro discipline, ovviamente adattate per la terza età. Gli sport, in particolare, sono calcio, tiro a canestro, bowling e lo slalom con le carrozzine» ha spiegato prima del via delle gare Giulia Gritti, kinesiologa e psicomotricista della casa di riposo lavenese.

Un’occasione per stimolare la collaborazione tra le strutture residenziali della provincia di Varese e celebrare la terza età: «Questa giornata vuole celebrare la parte bella della terza età ed essere evento sentinella per le realtà delle rsa che sono molto importanti e che rappresentano una parte consistente dell’opera sociale del nostro territorio», ha sottolineato Luca Attrattivo, uno degli organizzatori dell’evento.

«Da un punto di vista psicoeducativo questa occasione di incontro è importante perché favorisce sicuramente la socializzazione e va a stimolare gli aspetti di vitalità che sono di contrasto alla depressione e i vissuti ansiogeni che spesso colpiscono i pazienti di quest’età» ha sottolineato Silvia Bonetti, educatrice e psicologa. «Un momento di incontro che favorisce la sensibilizzazione alla tematica dell’invecchiamento».

L’evento aveva come obiettivo principale la promozione della collaborazione, ma è noto che la competizione rende tutto un po’ più entusiasmante. E quindi, a conclusione della mattinata, è stata stilata la classifica ufficiale: al primo posto la casa di riposo padrona di casa, la Menotti Bassani di Laveno Mombello, seguita dall’Istituto Provvidenza di Busto Arsizio al secondo posto e dalla Fondazione Gioventù Nova – Villa Rovera Molina Onlus di Barasso piazzata in terza posizione.

Alle gare hanno partecipato anche la Longhi e Pianezza di Casalzuigno, la Monsignor Comi di Luino, la Villa Fiammetta di Ispra, la Ronzoni di Besozzo e la Bernacchi di Gavirate. E alla fine delle fatiche sportive, un pranzo in compagnia grazie all’impegno della Pro Loco di Laveno Mombello Cerro.