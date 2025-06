A Samarate torna “Luglio col libro che ti voglio”: quattro venerdì tra letture e aperitivi

Torna per la quinta edizione l’atteso appuntamento estivo “Luglio col libro che ti voglio”, la rassegna culturale organizzata dall’associazione e20Dversi con il patrocinio del Comune di Samarate.

«Mai ci saremmo aspettati così tanta partecipazione – racconta con entusiasmo Graziella Aspesi, presidente dell’associazione – siamo davvero lusingati che i cittadini di Samarate attendono con piacere questo evento».

Anche quest’anno sarà il Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio, fresco di restauro, a fare da cornice alle quattro serate dedicate alla lettura e all’incontro con gli autori e le autrici. Il format resta invariato: le serate si apriranno alle ore 20.00 con un aperitivo offerto ai presenti, seguito dalla presentazione del libro, con possibilità di acquistarlo e riceverlo autografato con dedica.

Il calendario degli incontri prevede:

– venerdì 4 luglio, la presentazione de L’Ultimo dei Fuasté di Marilena Lualdi;

– venerdì 11 luglio sarà ospite Federica Brunini con il suo Effetto Jane Austen;

– venerdì 18 luglio toccherà ad Anna Prandoni con Il senso buono;

– venerdì 25 luglio chiuderà la rassegna Emiliano Bezzon con Corpi abbandonati.

«È un’occasione per stare insieme in un luogo prestigioso e vivere momenti di cultura e convivialità – continua Aspesi – ci mettiamo tutto il nostro impegno, e i nostri sponsor ci supportano con grande entusiasmo. A voi cittadini chiediamo solo una cosa: segnate in agenda le serate e partecipate».

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione via WhatsApp ai numeri: 3385004450 (Luca Macchi) o 3666494921 (Marco Pittarello).

«Vi aspettiamo, sarà l’occasione di passare quattro venerdì di luglio in compagnia tra amici», conclude la presidente.