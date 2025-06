Addio a Vittorio Pavan, colonna del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate

Con profonda commozione, il Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate ha annunciato la scomparsa di Vittorio Pavan, figura storica e insostituibile dell’associazione, che ne ha fatto parte per oltre cinquant’anni. Un amico, un compagno di viaggio, una guida: così viene ricordato da chi ha condiviso con lui un lungo cammino fatto di musica, passione e dedizione alla vita culturale della città.

La notizia è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali del Corpo Filarmonico, dove è stato espresso il dolore per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. “È per noi un giorno molto triste – si legge nel messaggio – e ci stringiamo attorno alla famiglia con un sentito abbraccio. Vittorio, lasci un vuoto incolmabile, ma sarai per noi una guida insostituibile.”

Il ricordo di Vittorio non si limita alla sua lunga militanza nella banda cittadina: era una presenza discreta e costante, un punto di riferimento per i musicisti di diverse generazioni. La sua eredità artistica e umana continuerà a vivere nel ricordo di una comunità che oggi si scopre più povera, ma anche più unita nel raccogliere il testimone del suo esempio.