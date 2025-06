Affluenza, il dato delle 12: referendum intorno al 7,3%, per le comunali di Saronno 14,05%

È bassa l’affluenza alle urne per i 5 referendum abrogativi, quattro quesiti sul lavoro e uno sulla cittadinanza. A livello nazionale il dato alle 12 di domenica 8 giugno (prima rilevazione) si attesta intorno al 7,36% per i primi 4, leggermente più basso per l’ultimo, quello che vorrebbe ridurre da 10 a 5 anni il tempo per la richiesta della cittadinanza italiana per i cittadini stranieri (7,31%).

Solo in Toscana e in Emilia Romagna si supera il 10% dell’affluenza alle urne, mentre in Lombardia siamo intorno al 7,82% per il quesito sulla cittadinanza e circa l’8% per gli altri 4. Calabria e Sicilia fanalino di coda, con dati dell’affluenza sotto il 5% alle 12 di domenica 8 giugno.

Si vota domenica 8 giugno fino alle 23.00 e lunedì 9 giugno dalle 7.00 fino alle 15.00. Subito dopo prenderà il via lo spoglio.

SARONNO – In crescita rispetto al primo turno il dato sull’affluenza a Saronno, dove sono al ballottaggio Rienzo Azzi (centrodestra) e Ilaria Pagani (centrosinistra). Quindici giorni fa al primo turno alle 12 di domenica avevano votato il 12,47% degli aventi diritto, mentre al ballottaggio sono stati il 14,05%.