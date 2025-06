Anziano morto in casa a Saronno, carabinieri indagano per omicidio

I carabinieri della Compagnia di Saronno oltre ai militari del reparto Operativo stanno intervenendo a Saronno per un omicidio. Il fatto è avvenuto in città, e dalle prime informazioni sarebbe da ricondursi ad un ambito famigliare.

La vittima è un uomo anziano e sembra che a dare l’allarme siano stati i vicini di casa, in una palazzina in fondo a via Pio XI: all’arrivo della prima pattuglia dei carabinieri i militari hanno riscontrato segni che farebbero propendere per l’omicidio.

Sul posto, nella zona periferica della città (dietro si aprono prati e campi), è intervenuto il 118 ed è atteso anche il sostituto procuratore di turno della Procura di Busto Arsizio.

L’arma del delitto sarebbe un coltello. Lo confermano i carabinieri «in accordo con il Procuratore di Busto». La vittima, specificano dal comando provinciale dei carabinieri «è una persona anziana che sarebbe stata accoltellata. I primi accertamenti lasciano supporre che il fatto si sia consumato in ambito familiare».

La zona in cui sono avvenuti i fatti è vicina a Cascina Ferrara, nella periferia Nord Est della città.