“Biblioteche in scena” anima Gorla Minore: teatro, musica e cultura per tutti

Prende il via anche a Gorla Minore la rassegna “Biblioteche in scena”, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al teatro, alla musica e alla letteratura, in programma nei mesi di giugno e luglio in numerosi comuni del territorio varesino. L’iniziativa, che si rivolge a tutte le fasce di pubblico, propone ben 30 spettacoli dislocati in diverse biblioteche e spazi pubblici della zona, con l’obiettivo di portare la cultura in luoghi accessibili e familiari.

Gli appuntamenti a Gorla Minore

Il cartellone locale si apre giovedì 6 giugno 2025 con “Un’ora di niente”, spettacolo di stand-up comedy firmato da Paolo Faroni, in scena alle ore 21 nella Sala Verde di Villa Durini. Faroni, noto per il suo stile dissacrante e ironico, conduce il pubblico in un viaggio tra poesia, comicità e riflessione, coinvolgendolo in un’esperienza di teatro leggero ma profondo.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno 2025 con “Storie e canzoni da MilanoBabilonia”, un teatro-canzone firmato da Folco Orselli. Il cantautore e chitarrista milanese – già protagonista al Festival di Sanremo e collaboratore di artisti come Tina Turner e Zucchero – porta in scena un racconto musicale che unisce tradizione e modernità, ripercorrendo le radici e le contaminazioni del blues e della canzone urbana.

Infine, sabato 6 luglio 2025 sarà la volta dell’opera lirica in formato “Opera Shot!” con una versione semplificata e coinvolgente del Rigoletto, interpretata da Elisabetta Raimondi e Stefano Iagulli. Lo spettacolo si terrà all’aperto nel Parco di Villa Durini, con spostamento all’Auditorium “Peppo Ferri” in caso di pioggia.

Cultura per tutti

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21:00, sono a ingresso gratuito e pensati per un pubblico ampio ed eterogeneo. La rassegna rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi alla cultura attraverso linguaggi accessibili, in spazi pubblici e familiari come parchi, biblioteche e auditorium. L’iniziativa è curata da TDB S.r.l. Impresa Sociale e sostenuta dalla Biblioteca Comunale di Gorla Minore.

Per informazioni e dettagli sul programma completo:

Biblioteca Comunale di Gorla Minore – Tel. 0331 607291 / 607292 / 607293