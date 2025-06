Brenneke e il disco che scompare: “Sottostanza” è l’ep online per 27 giorni

Si intitola Sottostanza ed è il nuovo (e fugace) progetto di Brenneke, cantautore di Busto Arsizio ospite questa sera, venerdì 13 giugno, ore 21 a Materia, lo spazio libero di VareseNews.

Due sole tracce, una pubblicazione su YouTube nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 giugno, e una finestra temporale precisa: 27 giorni, poi più nulla. Come un ricordo che non ha bisogno di durare per valere.

La prima canzone, Più raro di per sempre, risale a nove anni fa. Una demo rimasta congelata nel tempo, mai rifinita, mai toccata. Così com’era, così torna. La seconda, Promemoria, arriva invece dal presente e da Il Gabbiano, lo studio casalingo di Brenneke, «un luogo le cui qualità sono comprensibili solo attraverso un discreto sforzo di pensiero laterale».

«Mi piace l’idea di regalare una fine – commenta Brenneke -. La musica non è quantità, non è numero, non è neanche permanenza. È che siamo condannati alla permanenza, è la dittatura della permanenza. E allora che la musica sia ricordo, che sia passaggio, che sia avvenimento. Se mai è passata, se mai è avvenuta».

Il progetto esce per Dischi Immaginati, una sigla che pare più un’evocazione che un’etichetta. E in fondo anche questo EP è un’evocazione: breve, lieve, reale per poco. Chi vuole ascoltarlo lo qui trova adesso, poi dovrà fidarsi del ricordo.