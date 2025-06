Calcio giovanile e messa a Busto per ricordare don Isidoro Meschi

Busto Arsizio ricorda, anche quest’anno, con due appuntamenti la memoria di don Isidoro Meschi, il sacerdote attivo nella lotta alla droga, ucciso nel 1991 da un giovane con problemi psichici, che “don Lolo” assisteva.

Sabato 7 giugno la Comunità Marco Riva di via Vesuvio 24 a Busto ospita un quadrangolare di calcio a partire dalle 9,30 dedicato a squadre giovanili che si concluderà con la premiazione. Sempre sabato 7, ma nel pomeriggio (14,30) sul campo dell’Oratorio San Giuseppe di viale Stelvio 12 la “palla” passerà a quattro squadre di mini-giocatori under 10 per un altro torneo seguito dalla premiazione.

Sabato 14 giugno invece, alle 16,30, sarà celebrata la Santa Messa presso la comunità Marco Riva. A presiedere il momento liturgico sarà don Francesco Casati alla presenza del diacono Enrico Della Valle.

Entrambe le iniziative (il “Torneo Don Lolo” è arrivato alla quarta edizione) sono organizzate grazie all’impegno dell’associazione “Amici di don Isidoro” che, in questo modo, continuano a testimoniare l’attività svolta dal sacerdote nel corso del suo ministero, interrotto in modo tragico.