Castellanza rinnova l’impegno per la sicurezza nelle stazioni

È stato siglato nei giorni scorsi dal sindaco Cristina Borroni il protocollo di intesa per l’adesione del Comune di Castellanza al progetto “Stazioni Sicure” anche per il 2025, rinnovando, di fatto, l’accordo con la Prefettura di Varese e Regione Lombardia che ha già dimostrato, nell’anno passato, la propria efficacia e il gradimento della cittadinanza. L’iniziativa proseguirà anche nel 2025 con le medesime finalità di rafforzamento della sicurezza urbana nelle aree ferroviarie e limitrofe. Durante l’edizione 2024 del progetto, la Polizia Locale di Castellanza ha condotto 10 servizi straordinari da due ore ciascuno, concentrando l’attività nella fascia oraria di maggiore affluenza dei pendolari (dalle 17,15 alle 19,15). I controlli hanno interessato l’area esterna della stazione ferroviaria dal 10 settembre al 19 novembre 2024, coinvolgendo complessivamente quattro operatori per ogni turno di servizio. L’attività di controllo ha prodotto risultati significativi: sono state identificate 78 persone e sottoposti a verifica 60 veicoli.

«L’apprezzamento manifestato dalla cittadinanza per questo tipo di attività rappresenta il miglior riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri operatori –sottolinea il comandante della Polizia Locale Francesco Nicastro-. Il feedback positivo ci conferma che l’approccio della polizia di prossimità è la strada giusta per garantire maggiore sicurezza e serenità. La collaborazione spontanea dei viaggiatori ha contribuito significativamente al successo dell’iniziativa permettendoci di intercettare criticità che altrimenti sarebbero sfuggite ai controlli ordinari. I cittadini hanno saputo cogliere l’importanza di questi controlli mirati, che vanno oltre la semplice repressione e si configurano come vero e proprio presidio di legalità sul territorio».

Il progetto “Stazioni Sicure” rappresenta un modello di collaborazione interistituzionale che coinvolge Regione Lombardia, Prefettura di Varese, Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e i Comuni aderenti. L’iniziativa si concentra sul contrasto dei fenomeni di degrado urbano, degli atti illeciti e dei comportamenti criminali nelle stazioni ferroviarie e nelle aree circostanti. Per Castellanza, la cabina di coordinamento è del comando della Polizia Locale di Busto Arsizio. Nei prossimi giorni è prevista una prima riunione organizzativa per strutturare l’inizio dei servizi di controllo. L’edizione 2025 del progetto “Stazioni Sicure” confermerà gli obiettivi di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, prevenzione degli atti di vandalismo e miglioramento dell’ambiente di viaggio per cittadini e pendolari. «Il rinnovo del progetto “Stazioni Sicure” anche per il 2025 conferma la validità di un approccio che ha già dimostrato risultati concreti –è il commento del sindaco Cristina Borroni-. I numeri dell’edizione 2024 testimoniano un’attività capillare che ha contribuito a mantenere alto il livello di sicurezza percepita, creando una rete di protezione che tutela tanto i residenti quanto i pendolari che hanno nella nostra stazione ferroviaria un punto di riferimento per i propri spostamenti quotidiani».