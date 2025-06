Castiglione Olona celebra i 145 anni della Filarmonica Santa Cecilia con un grande concerto-evento

La Filarmonica Santa Cecilia di Castiglione Olona celebra quest’anno il 145° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1880. Una storia di dedizione, passione e impegno che ha accompagnato generazioni di cittadini, scandendo con la musica i momenti più importanti della vita pubblica e culturale del borgo.

Per onorare questa importante ricorrenza, domenica 8 giugno alle 21 al Castello di Monteruzzo, si terrà un grande concerto celebrativo aperto a tutti.

La serata sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria degli allievi e degli insegnanti dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora”, che per l’occasione si uniranno ai musicanti del Corpo filarmonico castiglionese. Insieme daranno vita a un’unica, imponente orchestra sinfonica composta da circa ottanta elementi, diretta dal M° Luca Volonté.

Questa collaborazione rappresenta una novità assoluta per Castiglione Olona e segna un momento di alto valore artistico e formativo, in cui si fondono esperienza, talento e nuove generazioni per rendere omaggio non solo a una delle istituzioni musicali più longeve del territorio, ma anche al valore della cultura come strumento di coesione sociale e crescita collettiva.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella palestra comunale di via De Gasperi.