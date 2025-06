Centro Your Self di Varese: un polo specialistico per ragazzi con DSA e BES

Un supporto completo a 360° per studenti e famiglie: il Centro Your Self di via Sacco 4 a Varese, si conferma un punto di riferimento per la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione e il supporto scolastico per ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES).

Doposcuola specialistico: iscrizioni aperte per l’anno scolastico 2025-2026

Dal 5 giugno al 1 luglio 2025 sono aperte le iscrizioni al doposcuola specialistico per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio può essere frequentato sia in modalità individuale sia in piccoli gruppi, con un percorso personalizzato che parte già dal mese di settembre con l’impostazione di un metodo di studio su misura. L’obiettivo? Arrivare preparati all’autunno, quando le richieste scolastiche si fanno più complesse, con un metodo solido, efficace e organizzato.

Il doposcuola, convenzionato con Anastasis, accoglie studenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado e fa uso delle più moderne tecnologie informatiche a supporto dell’apprendimento. Lo spazio è pensato per essere sereno e funzionale, dove ogni ragazzo può imparare a organizzarsi in autonomia e affrontare i compiti in modo consapevole.

Metodo di studio personalizzato e tutor esperti

Grazie a una corretta interpretazione della diagnosi DSA, gli educatori specializzati aiutano gli studenti a costruire un metodo di studio funzionale, basato su schemi, mappe concettuali e strumenti digitali. I tutor hanno una lunga esperienza nel campo dei DSA e BES e lavorano in sinergia con psicologi che coordinano anche i rapporti con le scuole e le famiglie.

Questo approccio permette ai ragazzi di superare le difficoltà scolastiche, affrontare le materie con maggiore sicurezza e ridurre l’impatto emotivo legato alla scuola, come ansia, disorientamento, rabbia o insicurezza.

“Imparare a studiare agisce a 360 gradi anche sulla crescita dei ragazzi e favorevolmente agisce rispetto alle dinamiche familiari, permettendo ai ragazzi di diventare progressivamente autonomi, responsabili e protagonisti attivi del loro progetto di crescita” – Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del Centro Your Self.

Servizi estivi 2025: supporto e recupero personalizzato

Il Centro sarà aperto anche nei mesi estivi con una serie di percorsi su misura dedicati ai ragazzi con DSA, ADHD e BES:

Lezioni individuali per il recupero dei debiti scolastici

per il recupero dei debiti scolastici Piani di lavoro personalizzati per chi deve affrontare esami integrativi o di idoneità

per chi deve affrontare esami integrativi o di idoneità Percorsi per il passaggio dalla scuola media alle superiori, con sviluppo del metodo di studio e preparazione mirata

dalla scuola media alle superiori, con sviluppo del metodo di studio e preparazione mirata Supporto per il passaggio dalle elementari alle medie, con strategie per affrontare il cambiamento delle materie e dei ritmi scolastici

È possibile ricevere tutte le informazioni sulle varie proposte scrivendo all’indirizzo info@centroyourself.com o telefonando ai numeri 03321760720 oppure al numero 3917688581.

È possibile anche passare in sede e ritirare una cartelletta informativa con tutte le varie informazioni rispetto ai supporti estivi per il recupero dei debiti formativi.

Un’opportunità concreta per crescere, studiare meglio e vivere con serenità il proprio percorso scolastico.