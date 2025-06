Come si trasforma un’idea scientifica in una storia da ascoltare

Cosa succede quando la scienza incontra la voce? E come si trasforma un’idea scientifica in una narrazione capace di affascinare e incuriosire, semplicemente usando un paio di cuffie? A rispondere sarà Andrea Bellati, divulgatore scientifico e autore del podcast DiscoScienza, protagonista dell’incontro “Scienza in cuffia”, in programma sabato 14 giugno alle 9.30 a Materia Spazio Libero, a Sant’Alessandro di Castronno.

L’appuntamento – a cura del Master Fauna and Human Dimension – è pensato per studenti, appassionati e curiosi di ogni età, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo della divulgazione audio. Attraverso esempi, aneddoti e ascolti guidati, Bellati condurrà i partecipanti dietro le quinte della progettazione e realizzazione di un podcast scientifico: dalla scrittura alla scelta della voce, dalla costruzione del ritmo narrativo alla capacità di rendere comprensibile e coinvolgente anche il tema più complesso.

Il podcast oggi è uno strumento potente per comunicare la scienza in modo accessibile, creativo e diretto. E dietro ogni suono, c’è una storia. Dietro ogni storia, un piccolo universo scientifico che aspetta solo di essere scoperto.