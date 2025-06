Concreta come la Pace. A Busto Arsizio una serata con Emergency per costruire un futuro di umanità

Si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 20.30 nell’Oratorio Santi Apostoli di piazza Don Paolo Cairoli a Busto Arsizio l’incontro pubblico “Concreta come la Pace”, promosso dal Circolo ACLI Santi Apostoli con il gruppo Emergency di Busto Arsizio e in collaborazione con Ipsia Varese.

Un evento pensato per dare voce a chi, ogni giorno, costruisce la pace non a parole ma con azioni tangibili, nei contesti più difficili del pianeta. In un tempo in cui si parla spesso di pace, ma raramente si costruiscono le condizioni per renderla reale, l’incontro vuole offrire uno spazio di riflessione concreta, condividendo esperienze e testimonianze dirette.

La voce di Emergency e la realtà del Life Support

Ospite della serata sarà Serena Gensini, responsabile del gruppo Emergency di Busto Arsizio. Insieme ad altri volontari locali, Gensini racconterà progetti, interventi e iniziative di Emergency, con uno sguardo speciale sul progetto Life Support, la nave attrezzata per il soccorso medico e la ricerca in mare, che opera nel Mediterraneo per salvare vite di migranti e rifugiati.

Durante la serata saranno presentati anche materiali audiovisivi che illustrano il lavoro svolto a bordo della nave e in altri contesti di crisi, sottolineando il ruolo essenziale dell’organizzazione fondata da Gino Strada nel portare umanità, assistenza medica e dignità là dove la guerra e la povertà le negano.

Un invito alla responsabilità collettiva

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. «Costruire la pace non è solo un ideale – affermano gli organizzatori – ma una responsabilità comune». L’incontro si propone non solo come un momento informativo, ma anche come un’occasione per riflettere sul valore della prossimità, dell’impegno civile e della solidarietà internazionale.

Una serata per comprendere che la pace, per essere davvero concreta, ha bisogno di essere vissuta, praticata e sostenuta, ogni giorno.