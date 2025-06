Furti al cimitero di Quinzano: “È una vergogna”

«È una cosa vergognosa». Commenta così la nostra lettrice Barbara che ci ha segnalato il furto di diverse statue di bronzo sparite dal cimitero di Quinzano San Pietro, a Sumirago, nella nottata tra venerdì 6 e sabato 7 giugno.

«Alle 17 sono passata come di consueto al cimitero dai miei genitori e mi sono accorta che parecchi monumenti erano spogli. Sono state rubate, credo nella notte, all’incirca una decina di statue in bronzo. Anche altre persone mi hanno confermato che era già successo la domenica precedente – spiega Barbara -. Ho avvisato le forze dell’ordine e sono venuti al cimitero per un sopralluogo. È una vergogna, non si può riposare in pace nemmeno al cimitero, che amarezza».