Grande successo per “Un giorno da pompiere” a Cassano Magnago: tremila persone in tre giorni di festa

Oltre tremila persone hanno partecipato, tra venerdì 6 e domenica 8 giugno, alla terza edizione di “Un giorno da pompiere”, l’iniziativa organizzata dai Vigili del Fuoco (a partire dal distaccamento del Sempione di Gallarate-Busto) che ogni anno coinvolge grandi e piccoli in un emozionante viaggio nel mondo dell’emergenza e del soccorso.

La manifestazione si è confermata non solo un’occasione di incontro con la cittadinanza, ma anche un momento di riflessione, memoria e solidarietà. Con una grande partecipazione di cittadini e vigili del fuoco anche da altri distaccamenti del Varesotto e dell’Alto Milanese.

Momenti di memoria e testimonianze

Tra i momenti più toccanti della manifestazione, il discorso di M.A. della squadra 4A, che ha ricordato con grande commozione Alessio e Roberto, due Vigili del Fuoco scomparsi prematuramente e ancora nel cuore dei colleghi.

Un ringraziamento sentito è andato anche a Dario e Valeria, ex membri della squadra 4A oggi in servizio in Sicilia, che non hanno voluto mancare all’appuntamento e hanno affrontato un lungo viaggio per essere presenti.

Al momento hanno partecipato le autorità locali: i sindaci di Cassano Magnago, Gallarate e Cavaria con Premezzo, accanto al nuovo vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, Giulio Bernabei.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Roberto Pariani, amministratore delegato di Laborplast e da tre anni tra i principali sostenitori della manifestazione. A Pariani è stato consegnato un riconoscimento simbolico a nome di tutti gli sponsor che, con il loro contributo, rendono possibile ogni edizione.

Da ultimo tutti i volontari coinvolti hanno rivolto anche un ringraziamento al caporeparto Riccardo Battistella, ideatore e promotore dell’evento.

Il passaggio di Drago 150 e l’impegno nei soccorsi

Particolarmente emozionante è stato anche il passaggio del Drago 150, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, di rientro da una missione di soccorso nella provincia di Bergamo, durante la quale sono state tratte in salvo cinque persone. Alla guida dell’elicottero, il pilota ufficiale C.S che è stato ringraziato a sua volta per l’omaggio che ha offerto.

Solidarietà e sostegno ai colleghi

L’edizione 2025 di “Un giorno da pompiere” ha visto una partecipazione straordinaria rispetto agli anni precedenti: si stima che circa 3milapersone abbiano visitato gli spazi della manifestazione durante i tre giorni.

Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno del collega David Ricci, Vigile del Fuoco del comando di Como, recentemente vittima di un grave infortunio sul lavoro durante un’operazione di soccorso.