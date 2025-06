I campionati nazionali Csen chiudono una grande stagione per la Skillgym di Varese

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione 2025: Asd Skillgym 4 di 9

Non si poteva desiderare finale di stagione migliore per le atlete Skillgym, il club di ginnastica artistica che ha sede a Varese, in via Brunico e che ha preso parte ai Campionati Nazionali dell’ente di promozione sportiva Csen disputati in diverse località.

Bianca Pereira, 8 anni, categoria esordienti è campionessa Nazionale su quattro attrezzi: trave, parallele, corpo libero e volteggio.

Sara Castiglioni, allieva B è campionessa nazionale alla parallele. Sul terzo gradino del podio, sempre alle parallele, troviamo la sua compagna di squadra Noemi Bottazzini. Emma Ravazzani si è invece laureata campionessa nazionale alla finale Csen Rainbow avanzato a Montesilvano.

Anche nel settore dell’Acrobat, con la squadra composta da Emma Ravazzani, Iris Brusa, Maura Strippoli e Camilla Scordia il nome della Skillgym è risuonato in occasione della rassegna nazionale. Il team varesino ha colto infatti un bel settimo posto ai campionati Csen disputati a Cesenatico.

Questo però è solo il gran finale di una stagione intensa fatta di gare, trasferte e nuove esperienze. Sono ottimi infatti i risultati anche per le atlete del settore di formativa che hanno partecipato numerose alle tre tappe del Circuito di Coppa Prealpina. «Siamo molto fieri di tutte voi» sottolineano i dirigenti del club varesino.

Indimenticabile il terzo posto assoluto di Elisa Genoni ai campionati invernali di Rimini 2024 per quello che stato il primo podio Nazionale per Skillgym. Luca Monti e Sara Travetti, i tecnici responsabili della Skillgym, tengono a ringraziare tutti i genitori delle atlete, dalla scuola materna al settore promozionale. «Grazie per la fiducia! Sono davvero tanti i progetti che abbiamo per il futuro e siamo pronti a lavorare ancora più intensamente per realizzarli tutti. E come diciamo sempre: Keep going Skillgym!».