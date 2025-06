I lavoratori del Comune di Somma “in ritiro” a Volandia

Il Comune di Somma Lombardo investe sul capitale umano, i lavoratori e le lavoratrici che – negli uffici, sulle strade – mandano avanti la macchina comunale: per il secondo anno di fila si è tenuta la giornata di formazione rivolta a tutto il personale del Comune, ospitata quest’anno a Volandia, il museo del volo che (in parte) è su territorio sommese.

L’amministrazione ha voluto confermare l’appuntamento, rafforzando un percorso ormai strutturato di valorizzazione e crescita professionale interna. «Lo scorso anno – ha ricordato il sindaco Stefano Bellaria – avevamo scelto un formatore che utilizzava il linguaggio comico per trasmettere contenuti formativi. Quest’anno, invece, abbiamo voluto dare spazio al racconto del lavoro avviato con i formatori sui diversi aspetti organizzativi e relazionali all’interno del Comune».

Un cambiamento che segna la maturazione del progetto formativo, reso ancora più ricco da una visita guidata al museo di Volandia, che ha rappresentato un’occasione per condividere anche momenti di coesione e cultura al di fuori dell’ambito lavorativo, ma anche per conoscere da vicino uno dei punti di maggior richiamo del territorio (che neppure tutti i dipendenti conoscevano).

Il percorso formativo del Comune di Somma Lombardo non nasce oggi, ma affonda le sue radici in un investimento avviato già tre anni fa, «con l’inserimento di una psicologa all’interno della struttura organizzativa». La professionista, oltre a fornire servizio ai dipendenti, collabora con l’ufficio personale per il coordinamento delle attività formative, con l’obiettivo di promuovere il benessere lavorativo e rafforzare le competenze trasversali del personale.

La giornata si è svolta nella mattina di mercoledì, con chiusura degli uffici, mentre al pomeriggio le attività degli sportelli e dei vari servizi è stata garantita come da orario.