Il concerto del Coro Divertimento Vocale darà il benvenuto all’estate a Gallarate. Insieme alle scuole

Il 21 giugno, nella sera del solstizio che segna l’ingresso nell’estate, a Gallarate torna il concerto in piazza del Coro Divertimento Vocale: il titolo,“Viva la Vida”, racchiude già nelle sue note l’entusiasmo e la vitalità che caratterizzeranno la serata.

Un elemento di novità e significato per questa edizione sarà la partecipazione degli alunni delle scuole medie di Gallarate, che apriranno il concerto. In conferenza stampa, l’assessora alla cultura Claudia Mazzetti ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i ragazzi in eventi culturali di tale portata, con l’obiettivo di avvicinarli alla musica e permettere loro di raccontare storie attraverso le note. «Il Coro Divertimento Vocale è fonte di un’energia unica, un coro numeroso con tantissima voglia di fare. Ogni anno aggiungiamo un tassello a questa avventura che è il concetto di inizio anno. Per questa edizione coinvolgere voi ragazzi perché con la musica si possono raccontare molte storie: quest’anno saranno gli alunni delle scuole medie di Gallarate ad aprire il concerto tanto sentito e atteso dalla città».

L’impegno e la passione del Coro Divertimento Vocale

Il maestro Carlo Morandi, direttore del Coro, ha ringraziato le istituzioni scolastiche per il supporto e per l’entusiasmo con cui gli alunni e le loro famiglie si sono preparati per questo concerto. «Lo scorso anno abbiamo collaborato con le RSA, un’esperienza unica che ci ha dato l’opportunità di avvicinarci alle generazioni più anziane. Quest’anno, con il coinvolgimento delle scuole, vediamo una nuova energia e un entusiasmo che ci motiva a fare sempre di più».

Il presidente del coro, Luciano Spairani, ha evidenziato l’importanza di questo evento come «un lampo di vita in più», sottolineando come, pur essendo l’età dei partecipanti più giovane rispetto alle edizioni passate, l’energia e l’entusiasmo siano cresciuti. «I ragazzi sono il nostro futuro e il 21 giugno porteranno un sorriso a tutte le persone presenti in piazza» ha affermato Spairani, concludendo con una nota di ottimismo per il futuro del coro.

Il contributo delle scuole gallaratesi

Anche le scuole locali hanno giocato un ruolo fondamentale in questa iniziativa. Carla Sommaruga, docente dell’istituto Gerolamo Cardano, ha raccontato con orgoglio come, grazie all’impegno della scuola, si sia riusciti a coinvolgere tutti gli studenti, creando una forte unione e un’esperienza che potrebbe diventare un punto di partenza per la creazione di un coro stabile all’interno della scuola. «La voglia di mettersi in gioco è un chiaro segno di partecipazione a un bellissimo progetto».

Angela Riva, rappresentante delle Maino, ha parlato della lunga tradizione musicale della scuola e della sua costante volontà di lavorare insieme alle altre realtà musicali della città per arricchire l’offerta culturale. «Il prossimo anno celebreremo il decimo anniversario del nostro coro e continueremo a lavorare per la città» ha concluso Riva, ricordando che ben 49 ragazzi sono coinvolti in questa straordinaria iniziativa.

Marika Carlino, docente delle scuole Ponti, ha messo in evidenza la crescente partecipazione degli studenti, che negli ultimi tre anni è aumentata notevolmente, comprendendo anche dieci insegnanti. «Per i ragazzi, questa è un’esperienza unica, che offre l’opportunità di confrontarsi con un pubblico numeroso» ha commentato Carlino.

Ben settanta gli studenti dell’istituto Ponti, mentre l’istituto De Amicis contribuirà con ben 125 ragazzi.

Un concerto che unisce la comunità

Il concerto del 21 giugno sarà, quindi, un’occasione imperdibile per ascoltare le voci di oltre 300 giovani talenti, tra alunni delle scuole medie e membri del Coro Divertimento Vocale., uno spettacolo collettivo, in uno spazio pubblico, la piazza Libertà.

Ci si vede sabato 21 giugno, dalle 21.