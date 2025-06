Incidente alla Cantalupa a Cavaria con Premezzo, auto contro un muro

Incidente stradale con ferito alla Cantalupa di Cavaria con Premezzo: mezzi di soccorso del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti alle 14 di oggi, mercoledì 18 giugno, per un incidente che avrebbe coinvolto un solo veicolo che si è schiantato contro il muretto di cinta di una proprietà (la foto è inviata da un lettore).

In via per Cedrate sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Cavaria, ambulanza e automedica, inviate in “codice rosso”, nonché una squadra dei vigili del fuoco di Varese, essendo la squadra di Busto impegnata per incendio all’inceneritore Accam.

Sono stati soccorsi due uomini: il conducente è stato portato all’ospedale di Varese (non in immediato pericolo di vita), mentre il passeggero è stato medicato sul posto e sta bene.