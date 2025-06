La grande coda tra Cassano Magnago e Cedrate. Dal Comune: “Cercheremo confronto con Gallarate”

L’impegnativo cantiere per la nuova fogna su via Venegoni a Cassano Magnago – la strada principale verso Gallarate – manda in tilt il traffico. Una settimana da dimenticare, per chi deve muoversi sullo “stradone” tra le due città.

Anche se forse i disagi non erano difficili da prevedere e forse ora si troverà una soluzione “in corsa”.

Il cantiere riguarda la posa di una nuova condotta da 365 metri, i cui lavori erano stati annunciati per tempo da Alfa: il gestore dell’acqua li aveva programmati già nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per evitare disagi ancora più consistenti.

Le conseguenze sul traffico, toccando un asse principale, sono state significativo.

Anche se esistono altre vie di passaggio tra le due città, il grosso del traffico viene deviato soprattutto sulla vecchia strada parallela, l’asse via Matteotti (di Cassano)-via San Giorgio (di Gallarate).

La situazione di difficoltà di gestione dei flussi è emersa subito questa settimana, con le code soprattutto nelle ore di punta, soprattutto in direzione Gallarate.

In che senso?

Lo spiega efficacemente un nostro lettore. «Tutti si buttano a destra con provenienza da Tradate intasando via Matteotti fino al semaforo di Gallarate Via San Giorgio. Al semaforo finale circolano col verde circa cinque macchine ogni ciclo di verde. Quindi si crea un tappo di attesa di circa venti minuti nelle ore indicate» (quelle di punta mattutina).

Il semaforo di via Belgiojoso, dove si crea coda nel rientro sulla strada principale

In direzione opposta le code sono minori: le auto in arrivo da Gallarate trovano il verde per più tempo al semaforo sulla strada principale e svoltano senza grandi difficoltà a sinistra per impegnare l’asse San Giorgio-Matteotti. L’uscita verso il centro di Cassano è poi comunque un po’ complicata, ma le code sono meno impegnative.

«Ho ricevuto moltissime segnalazioni» dice l’assessore cassanese Rocco Dabraio.

Il nodo è proprio il semaforo, che è in territorio gallaratese e quindi esula dalla competenza di Cassano: «Andremo a chiedere a Gallarate di adattare i tempi del semaforo, che è regolato ancora come se il traffico passasse dalla strada principale» (via Ristori-via Venegoni).

È curioso che nei giorni scorsi il Comune di Gallarate aveva anche diffuso l’avviso sulla chiusura per quattro mesi di via Venegoni, dimenticando però di specificare che era la via Venegoni cassanese.

In effetti probabilmente la programmazione della viabilità intorno al complesso cantiere è stata affrontata poco congiuntamente. Dopo una settimana di code, c’è da sperare ora si riesca a mettere mano in modo più efficace.