Le ragazze dei Vikings Malnate softball continuano a migliorarsi

Le ragazze della Serie B dei Vikings Softball Malnate sono tornate in campo il 15 giugno dopo due settimane di riposo, per aprire il girone di ritorno. La squadra ha affrontato le Bovisio Buffaloes in casa, a Sannazzaro, con un solito doppio incontro. (Foto: Sabrina Rainini)

La prima partita ha portato grandi soddisfazioni, nonostante essa abbia visto la vittoria delle avversarie. Le ragazze sono riuscite infatti a concludere l’incontro sul 2-3, risultato importante contro le seconde in classifica. Prestazione fantastica per Sarah Aliu, che è rimasta in pedana per sette inning e ha tenuto a bada l’attacco avversario, aiutata da una difesa con pochissimi errori.

Anche l’attacco ha dato molti frutti, con valide di Martina Tresin, Adriana Lipari, Elisa Mancini, Samantha Telve, Francesca Baldi e un triplo di Emma Masiero.

Il caldo e la fatica iniziano a farsi sentire durante la partita, in cui il Bovisio, molto agguerrito, prende il vantaggio fin da subito e lo mantiene fino alla vittoria per manifesta al quarto inning. In pedana si alternano Gaia Righetto e Maddalena da Olio, mentre in attacco spiccano Roberta Cassarà e di nuovo Telve, Mancini e Baldi (tre valide in due partite!), oltre ad Anna Caruso, con un doppio che finisce oltre la recinzione. Purtroppo, qualche distrazione in difesa ed un recupero al quarto inning veloce ma in ritardo, segnano nuovamente la sconfitta delle padrone di casa per 6 – 16.

Nonostante la doppia sconfitta, il weekend non è stato per nulla deludente. La prima partita ha dimostrato che le ragazze del Malnate-Sannazzaro non solo sono in grado di tenere testa anche alle squadre più forti, ma anche che hanno una voglia terribile di restare in campo e lottare fino all’ultimo. Le due settimane a riposo si sono fatte notare nella prestazione delle atlete, guidate dagli allenatori Luca Girotto, Daniele Abate e Leo Mena.

Il prossimo incontro vedrà la squadra impegnata a Cernusco sul Naviglio, contro le Sharks, domenica 22 giugno. Le avversarie non sono sconosciute, resta solo da impegnarsi e mantenere alti i livelli.