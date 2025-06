Leggere gli alberi per capirli, dalle radici alle foglie

Saper guardare un albero non è solo una questione estetica o botanica. È un esercizio di attenzione, un modo per orientarsi nel mondo, per leggere i segni del tempo e dello spazio. È questa l’idea che anima il libro Leggere gli alberi di Tristan Gooley, esploratore e divulgatore britannico, che invita a riconoscere negli alberi qualcosa di più di uno sfondo verde: una chiave di lettura della realtà.

Martedì 10 giugno alle ore 21.00, a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno), il giornalista Isaia Invernizzi, firma del Post e autore della prefazione dell’edizione italiana, accompagnerà il pubblico in una serata di racconto e dialogo attorno a questo libro che è insieme guida, riflessione e invito a rallentare lo sguardo.

Attraverso esempi concreti, Gooley mostra come i dettagli della corteccia, la forma dei rami o l’inclinazione delle foglie possano raccontare la storia di un luogo, ma anche insegnarci a leggere le tracce della natura nella nostra vita quotidiana. Un modo per tornare a sentirci parte del paesaggio, più che semplici spettatori.