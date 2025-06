Luino dice addio a Regina Stefanoni, l’anima del Bar Mario

Luino piange la scomparsa di Regina Stefanoni, storica titolare del Bar Mario di piazza Garibaldi, venuta a mancare mercoledì 25 giugno all’età di 90 anni. Figura centrale della vita cittadina, Regina ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la comunità luinese.

Dal 1957, anno in cui ha iniziato a gestire il Bar Mario, Regina ha trasformato il locale in un luogo di incontro e convivialità, dove ogni cliente si sentiva accolto come in famiglia. Con il suo carattere schietto e il sorriso sempre pronto, ha saputo creare un ambiente unico, diventando per molti una presenza insostituibile.

Nel 2021, in occasione dei 60 anni di attività del bar, la città le ha reso omaggio con una festa speciale, durante la quale Regina ha ricevuto riconoscimenti da parte del Rotary Club Laveno-Luino “Alto Verbano” e dell’Ascom, a testimonianza del profondo affetto e della stima che la comunità nutriva nei suoi confronti.

I funerali si svolgeranno sabato 28 giugno alle ore 10.00 presso la chiesa prepositurale SS. Pietro e Paolo. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a una donna che, con dedizione e passione, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Luino.