Nuove tensioni sull’Asst Sette Laghi: in consiglio regionale toni duri dell’assessore Bertolaso sull’esternalizzazione

L’appalto per la logistica e la distribuzione di farmaci e presidi sanitari è stata discussa in consiglio regionale. Durante il question time, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha risposto a un’interrogazione presentata dal consigliere del gruppo misto Luca Ferrazzi per sapere come l’assessorato stava intervenendo per risolvere la criticità.

La risposta di Bertaso è stata accolta con sorpresa dal consigliere Ferrazzi che non si aspettava una presa di distanza così netta verso la direzione manageriale dell’asse Sette Laghi.

È lo stesso Ferrazzi a riferire le parole usate: « la Direzione Strategica, che ha la responsabilità di affrontare e risolvere i problemi, vengono pagati per questo, se non ci riescono bisogna passare a misure diverse… Regione Lombardia non può sostituirsi alle responsabilità e i compiti delle strutture che sono state nominate per questo genere di responsabilità, se le strutture non sono in grado di risolvere il problema è chiaro che a un certo punto si cambiano coloro i quali dimostrano una certa incapacità, ancora non siamo arrivati a questo punto, può darsi anche ci si arrivi».

A sorprendere Ferrazzi sono le parole utilizzate che certificano quella che il consigliere definisce «la mala gestione della vicenda, che si trascina da almeno sei mesi, un tempo inaccettabile».

Nei giorni scorsi, la Sette Laghi ha dato notizia di aver rescisso il contratto con la ditta arrivata terza al bando per l’esternalizzazione, e ha annunciato di voler procedere con una nuova assegnazione, con procedura di urgenza, ma solo per alcune tipologie di beni mentre la farmaceutica viene reinternalizzata completamente.

«Quanto tempo deve ancora passare?! prima doveva essere tutto risolto per Pasqua – commenta il consigliere Ferrazzi che aggiunge – oggi la mia priorità è che i servizi tornino a regime e l’Assessore ha assicurato che entro Luglio questo dovrebbe avvenire. È però vergognoso che in Lombardia si sia verificata una situazione così grave e paradossale e credo che i cittadini – evidenzia Ferrazzi – meritino delle scuse e l’individuazione delle puntuali responsabilità. Le liste d’attesa si sono ulteriormente dilatate e in molti casi non si sono erogate cure e terapie essenziali. Esiste una precisa responsabilità politica e istituzionale di Regione avendo direttamente nominato i vertici aziendali quanto dichiarato da Bertolaso mi sembra in avviso di sfratto verso i vertici aziendali».

Il consigliere Ferrazzi ha infine chiesto un’audizione urgente in III Commissione Sanità dei vertici della ASST Sette Laghi e dell’azienda inadempiente. Due settimane fa era circolata la notizia di dimissioni imminenti da parte del DG Giuseppe Micale, voci poi smentite dal diretto interessato anche se Bertaso aveva avuto parole poco amichevoli verso il manager “Si occupi meno di murales e di più dei problemi dell’azienda».