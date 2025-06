Rescisso il contratto per la logistica di farmaci e beni: l’Asst Sette Laghi si affida a un nuovo fornitore

Dopo l’annuncio è arrivata la rescissione del contratto con la ditta incaricata della logistica e della distribuzione di farmaci e beni. L’Asst Sette Laghi lo aveva annunciato sottolineando le criticità del servizio che portavano contraccolpi all’attività nelle corsie degli ospedali.

L’azienda ha deciso di riaffidare, con procedura negoziata in urgenza, il servizio con un provvedimento in estrema urgenza, suddividendo la gara in due lotti.

La suddivisione è funzionale alla scelta strategica di cambiare, oltre al fornitore, anche l’oggetto e le condizioni dell’appalto, soprattutto riconducendo al coordinamento aziendale la gestione dei farmaci, proseguendo lungo un percorso già avviato.

Dalla prima metà del marzo scorso, infatti, sono stati ricondotti al magazzino dell’Ospedale di Circolo alcuni prodotti economali. Allo stesso modo, sono stati riportati all’interno della Farmacia ospedaliera i prodotti cosiddetti “a transito”, per coniugare una maggiore rapidità di gestione, da parte degli operatori del fornitore, con un maggiore controllo da parte del Servizio Farmaceutico aziendale.

Inoltre, allo stesso scopo, sono stati ricondotti al magazzino interno della Farmacia alcune tipologie di farmaci, nell’ottica di migliorarne la distribuzione.

In continuità con questi importanti interventi organizzativi, i cui effetti si sono resi evidenti, si sta riallestendo ed informatizzando il magazzino della Farmacia ospedaliera al piano meno 2 del Monoblocco. Inoltre, è stato avviato l’iter per il noleggio di un nuovo robot di ultima generazione, che affianchi quello già presente nella Farmacia ospedaliera.

Per quanto riguarda la selezione in emergenza del nuovo fornitore del servizio Logistica, si provvederà in breve tempo ad attivare il contratto con il nuovo operatore economico per un periodo di sei mesi, con la possibilità di avvalersi della proroga contrattuale fino a ulteriori sei mesi, nelle more della definizione della gara pluriennale che verrà indetta per l’autunno.