La Coppa del Mondo di canottaggio accende Varese: “Otto misto”, maxischermo in piazza Montegrappa e 630 atleti

L’inizio di un nuovo quadriennio olimpico rappresenta sempre un passaggio importante per le discipline sportive a cinque cerchi. Un momento in cui, spesso, cambiano i vertici tecnici, si rinnovano le squadre degli atleti, si introducono nuovi metodi di lavoro e vengono apportate novità regolamentari.

Varese ha la fortuna di ospitare la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 e quindi – con i suoi numeri da primato, o quasi – terrà anche a battesimo alcune novità che interessano il mondo del canottaggio. Quella più interessante è l’introduzione del cosiddetto “otto mix”, l’otto misto composto da quattro uomini e quattro donne, imbarcazione che va nella direzione già presa in altri sport dove sono state introdotte competizioni simili con atleti della stessa nazione. A Varese ci sarà il primo test ufficiale di World Rowing riguardo questa imbarcazione: quattro le formazioni iscritte tra cui l’Italia. L’obiettivo è quello di creare un movimento che possa far diventare l’8Mix olimpico per il 2032.

A Varese ci sarò anche una formula diversa dal consueto per fare strada nelle singole discipline: le batterie qualificheranno direttamente alle semifinali senza la disputa dei tradizionali recuperi. Fin dalla prima regata quindi, ogni equipaggio è chiamato a “stampare” il miglior tempo possibile a scapito della tattica e dei piazzamenti. Di certo, già al venerdì ci saranno battaglie e sorprese.

Di questo si è parlato oggi – giovedì 5 giugno – nella sede varesina di Acinque in via Avegno, scelta per “celebrare” l’accordo che lega la società multiutility al comitato organizzatore di Varese Rowing. «La nostra vocazione verso l’attenzione al territorio si riflette in modo perfetto nel supporto a una manifestazione di grande rilevanza sportiva, che però ha anche riflessi sociali, di condivisione e inclusione» ha spiegato il presidente di Acinque, Matteo Barbera, davanti al sindaco Davide Galimberti (che presiede anche il comitato organizzatore), all’assessore Stefano Malerba e a Leonardo Binda, presidente della Federcanottaggio regionale.

A una settimana dal via delle gare, il direttore Pierpaolo Frattini ha quindi fatto il punto a livello organizzativo, annunciando in via ufficiale anche il posizionamento di un maxischermo in piazza Montegrappa dove sarà possibile seguire in diretta le regate e dove, nel tardo pomeriggio di giovedì 12, ci sarà un talk show dal vivo con la presenza del direttore tecnico dell’Italia, Antonio Colamonici.

Intanto alla Schiranna stanno già arrivando le prime nazionali: in gara ce ne saranno 39 per un totale di oltre 630 atleti (oltre 80 accreditati tra giornalisti e fotografi) a dimostrazione di un evento “kolossal”. Tra le formazioni iscritte c’è tutto il gotha del canottaggio internazionale: oltre all’Italia arriveranno, con squadre rilevanti, Gran Bretagna e Olanda, USA e Cina, Australia e Nuova Zelanda tra le altre. Gli americani in versione pararowing effettuano un vero e proprio ritiro di squadra mentre anche il team cinese resterà in città dal 7 al 23 giugno per poi spostarsi a Lucerna. Insomma: ancora una volta il mondo intero sarà alla Schiranna, non a caso uno dei campi di regata più completi e affascinanti a livello planetario. Provare per credere.

LA COPPA DEL MONDO SU VARESENEWS

VareseNews è tra i media partner di Varese Rowing, il comitato organizzatore delle regate internazionali della Schiranna. Dopo aver ospitato l’evento dedicato al logo ufficiale progettato dai ragazzi delle scuole e dopo aver mandato in scena un talk show con i grandi campioni varesini, il nostro giornale seguirà le gare con una #direttavn dedicata, che sarà aperta all’inizio della prossima settimana. Il liveblog sarà in collaborazione con il ristorante Lombo Cucinieri & Co. di Barasso. Resta visitabile a Materia la mostra fotografica realizzata dai soci del Foto Club Varese.