“Papà in pista”: a Materia un evento dedicato ai padri di adolescenti

Mercoledì 11 giugno alle ore 21, a Materia Spazio Libero, si terrà la serata di presentazione di “Papà in pista”, un’iniziativa rivolta ai padri di adolescenti. L’evento darà il via a un percorso completamente gratuito che si svolgerà tra settembre e dicembre 2025, con il calendario che sarà comunicato nei prossimi mesi.

“Papà in pista” sarà guidato dal pedagogista Massimiliano Potenzoni, della Cooperativa Sociale Naturart, e dallo psicologo Francesco Luca, della Cooperativa Sociale Miniera di Giove. Questo percorso è pensato per favorire il confronto sulle difficoltà e le bellezze dell’essere padre in una fase complessa come l’adolescenza.

Durante la serata di lancio, i due professionisti illustreranno gli obiettivi e le modalità del percorso, condividendo esperienze maturate in progetti simili. Sarà anche l’occasione per raccogliere suggerimenti e idee dai partecipanti, utili per definire al meglio le attività future.

L’iniziativa rientra nel progetto “Wi-Fi: Wide Family Inclusion”, dedicato alle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni. Promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Azzate in collaborazione con sei cooperative sociali – Naturart, Miniera di Giove, Eureka!, 4Exodus, Baobab e Totem – “Wi-Fi” offre gratuitamente un’ampia varietà di attività educative, culturali e formative. L’obiettivo è creare spazi di aggregazione, laboratori, eventi culturali, supporto allo studio e momenti di confronto per famiglie e comunità, favorendo una reale connessione sociale.

Il progetto è finanziato dal bando “Sprint! Lombardia Insieme” di Regione Lombardia, nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027, con il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus.

Per consultare il catalogo completo delle iniziative, gli aggiornamenti e i contatti, è possibile visitare la pagina Instagram “progetto.wi_fi” o accedere direttamente al sito del Comune di Azzate al link: https://comune.azzate.va.it/notizie/3383822/catalogo-progetto-wi-fi-wide-family-inclusion.

Per informazioni su “Papà in pista” è possibile contattare il pedagogista Massimiliano Potenzoni al numero 392 9610911.