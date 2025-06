Per il suo ottavo compleanno Marta ha donato i suoi capelli per le persone malate di cancro

Un gesto semplice quando grande. Marta, 8 anni, di Casciago, ha donato i suoi capelli per permettere alle persone malate di cancro e in cura oncologica di avere una parrucca. È la seconda volta che la bambina, che vive a Casciago insieme ai suoi genitori Patrizia e Alessandro, ha deciso di donare un pezzettino di sè per chi è meno fortunato.

Ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli per donarli all’associazione “Un Angelo per Capello” che realizza le parrucche gratuite per persone in cura oncologica. Un gesto semplice, ma pieno di significato. «In questo mondo dove spesso si dà sempre importanza alle apparenze, Marta ha scelto di usare proprio i suoi capelli per portare conforto e speranza a chi sta affrontando un momento difficile. Lei dice così, lo faccio volentieri perché so che può far sentire un po’ meglio chi sta male – racconta mamma Patrizia -. I capelli ricrescono, dice sempre, ma un sorriso che nasce vale più di tutto. Penso che la sua generosità sia un esempio concreto e anche i più piccoli gesti possono fare una grande differenza».

«Donare i capelli alla fine non è un atto così, un atto solo simbolico, è un abbraccio silenzioso, un messaggio di vicinanza e di solidarietà – prosegue Patrizia -. Grazie Marta per averci ricordato che anche da un taglio può nascere qualcosa di meraviglioso».

Il taglio lo ha fatto nel negozio “Non solo donna” in via Cadore a Varese, dove Maura ha aderito all’iniziativa dell’associazione “Un Angelo per Capello”.

La parrucca rappresenta una “strategia di fronteggiamento” per dare continuità alla propria immagine corporea: in questo modo si continua a conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza personale, in quanto sembra che nulla sia cambiato. Migliorando la qualità di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia. Il progetto prevede che venga fornita una parrucca inorganica del valore commerciale di circa 400-500€.

Se prima i capelli tagliati venivano gettati via oggi, grazie alla semplicità di un gratuito gesto (come quello di donare una ciocca dei propri capelli) si trasformano in una forma di aiuto concreto ai bisognosi.