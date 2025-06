PGT di Morazzone, una serata per capire il futuro del territorio

Alla vigilia della redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Morazzone, il gruppo consiliare Progetto Futuro per Morazzone (nella foto) propone una serata informativa per spiegare cos’è e come funziona un PGT, quali risvolti può avere sulla nostra quotidianità e per affrontare le grandi sfide di oggi: cambiamento climatico, inclusione sociale, sviluppo dell’economia locale.

La serata si terrà il 5 giugno 2025 alle ore 20:45, presso la sala polivalente P. F. Mazzucchelli di Morazzone, in via XXVI agosto n. 6.

«Un tema apparentemente complesso, ma molto più vicino a noi di quanto si possa pensare. A spiegarlo sarà un esperto: l’architetto urbanista Ettore Donadoni, ricercatore presso il Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano – dicono gli organizzatori -. L’evento vuole essere un momento di approfondimento e confronto aperto a tutta la cittadinanza di Morazzone, ma non solo, viste le tematiche di interesse generale.

Il gruppo di minoranza Progetto Futuro per Morazzone, che ha posto la sostenibilità e il dialogo con la cittadinanza al centro del proprio impegno elettorale, rinnova così il proprio impegno, sottolineando la propria apertura al confronto con la maggioranza consiliare nel delicato processo di redazione del PGT che si sta avviando», conclude il gruppo di minoranza.