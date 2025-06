“Piccoli luoghi, grande cultura”: La Via Francisca del Lucomagno protagonista a Busto Arsizio

Un viaggio tra storia, spiritualità e cultura animerà il pomeriggio di domenica 8 giugno a Busto Arsizio, in Via Guerrini 40, con l’evento dedicato al cammino della Via Francisca del Lucomagno.

L’iniziativa, intitolata “Piccoli luoghi, grande cultura”, rientra in un più ampio programma di valorizzazione del territorio e delle sue radici storiche. L’appuntamento è fissato a partire dalle 16, con l’apertura ufficiale del convegno alle ore 16:30.

Il convegno vedrà la partecipazione di Marco Giovannelli, rappresentante dell’Associazione Via Francisca, impegnata nella promozione e nella tutela del cammino e di Fabio Longhin, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Olgiate Olona.

Durante l’incontro verrà proiettato e presentato il video “Curare il patrimonio”, un progetto realizzato dagli studenti dell’ITE Tosi di Busto Arsizio, cui seguirà l’intervento de “I Nuovi pellegrini – fino a Roma per la Via Francisca”, che racconterà le esperienze di chi oggi percorre il cammino in chiave contemporanea.

A partire dalle 17.30, l’evento proseguirà con musica e stand gastronomici, offrendo ai partecipanti l’occasione di degustare prodotti locali e vivere un momento di socialità all’aperto.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Busto Arsizio il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e la partecipazione di numerosi enti e associazioni del territorio, tra cui Associazione Via Francisca del Lucomagno, Distretto del Commercio di Busto Arsizio, Associazione culturale Terra Insubre e molti altri.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.