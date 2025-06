Raccontando De André e Guccini: una serata con Dori Ghezzi, Ellade Bandini e Flaco Biondini

Martedì 24 giugno la rassegna Storie di Cortile farà tappa a Verano Brianza con una serata dal titolo Tra Genova, la Via Emilia e il West.

Un incontro in musica con le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini interpretate dal vivo da una super band d’eccezione composta da Ellade Bandini (leggendario batterista di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè), Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarrista italo-argentino da sempre al fianco di Francesco Guccini), Alex Gariazzo (cantante e chitarrista della Treves Blues Band), Andrea Parodi (cantautore), Michele Guaglio (basso) e Riccardo Maccabruni (piano e fisarmonica).

Canzoni, aneddoti, storie, ricordi grazie alla straordinaria partecipazione di Dori Ghezzi, celebre cantante, moglie e compagna di una vita di Fabrizio De Andrè.

L’evento, in programma inizialmente nella suggestiva Cürt de Bram (Cortile della Mottadelli), è andato sold out in meno di 24 ore e per accogliere le continue richieste di partecipazione è stato spostato nel Parco della Pace in via San Giuseppe 6.

Per info e prenotazioni scrivere a veranobrianza@brianzabiblioteche.it entro il 23 giugno.

Il Festival Storie di Cortile, giunto alla nona edizione, porta in scena quest’estate 18 eventi nelle province di Como, Monza Brianza e Varese, con una tappa speciale a Predazzo sulle Dolomiti.

27 giugno alla spiaggia di Colonno

Questa settimana, oltre all’attesissimo appuntamento di Verano Brianza con Dori Ghezzi, Storie di Cortile arriverà sul lago di Como nella spiaggia di Colonno con il concerto dei Borderlobo, la tex mex band del celebre trombettista Raffaele Kohler, del cantautore Andrea Parodi Zabala e del chitarrista Alex Kid Gariazzo. Il concerto in programma venerdì 27 giugno è a ingresso libero come tutti gli appuntamenti di Storie di Cortile e spazierà dal rock, al folk e al tex mex, la musica di frontiera tra Texas e Messico con omaggi a Willy De Ville, Los Lobos, tra brani originali e divertenti rivisitazioni di classici tutti da gustare e ballare e bordo lago.

Storie di Cortile prosegue sabato 28 giugno a Canzo, nell’antica corte di Villa Meda, incastonata tra il Lambro e le Prealpi con il concerto dei Musica da Ripostiglio, la band grossetana che collabora con i grandi attori e registi del Cinema: Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo. I Musica da Ripostiglio sono una presenza costante nel cartellone di Storie di Cortile e il loro concerto in Lombardia è tra i più attesi, tra swing, accelerazioni, classe e ironia!

Il programma completo del Festival Storie di Cortile è sul sito www.storiedicortile.it

Storie di Cortile: nona edizione

“Quando mi sono trasferito a Figino Serenza, piccolo Comune della Brianza, sono rimasto catturato dalla dimensione del mio cortile che è ubicato nella piazza principale del paese. La piazza era relegata a poco più che un parcheggio, mentre nel cortile la sera c’erano gli anziani che scendevano con le proprie sedie e i bambini che giocavano a pallone fino a tardi. In questi 9 anni abbiamo organizzato più di 120 spettacoli, tutti a ingresso libero, di musica e storytelling con ospiti di rilievo, italiani e internazionali. Il successo del Festival sta nel pubblico che si è fidelizzato e nella rete dei Comuni partecipanti, nel coinvolgimento delle biblioteche e delle Pro Loco. Il Festival porta in scena ogni anno eventi culturali e musicali da maggio a ottobre nei paesi delle di province di Como, Varese, Monza Brianza e con incursioni fuori regione, creando gemellaggi e ponti di scambio. Dopo Piombino, Altamura, Osimo e Castelvetro di Modena quest’anno Storie di Cortile arriverà a Predazzo, sulle Dolomiti. Ci interessano le storie e il contatto col pubblico, in una dimensione intima e autentica. Corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Sorprendentemente non c’è Como quest’anno nel cartellone dopo il grande successo dei concerti di Neri Marcorè e Joan Osborne dello scorso anno, ma ci sono grandi conferme, come Varese con 4 eventi. E ci sono anche ritorni! Sono molto felice che quest’anno il Festival torni a Figino Serenza nella rinnovata incantevole Villa Ferranti, casa della biblioteca e della cultura dove nove anni fa, insieme alla bibliotecaria Chiara, ha preso vita Storie di Cortile.

Andrea Parodi – cantautore e direttore artistico

I prossimi appuntamenti di Storie di Cortile

24/6 VERANO (MB) – CÜRT DE BRAN

TRA GENOVA, L’EMILIA E IL WEST: DE ANDRE’ E GUCCINI

27/6 COLONNO (CO) – SPIAGGIA

BORDERLOBO: MUSICA A FILO D’ACQUA

28/6 CANZO (CO) – VILLA MEDA

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

4/7 MERONE (CO) – CORTILE BIBLIOTECA COMUNALE

MUSICA E ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE

5/7 VARESE – BORGO DEL SACRO MONTE

MUSICA DIFFUSA dalle ore 17.30 alle 20.30

6/7 CUCCIAGO – CORTE CASTELLO

THE VAD VUC

9/7 FIGINO SERENZA – VILLA FERRANTI

DETERMIGRAZIONE con FREDDIE DEL CURATOLO, MICHELE DI MAURO, NATANYA E JONO MANSON

11/7 VARESE – CASTELLO DI MASNAGO

SULUTUMANA

19/7 SARONNO (VA) – CORTILE CASA MORANDI

SESSION AMERICANA

21/7 LURAGO D’ERBA (CO) – BAITA DEGLI ALPINI

BRIAN MITCHELL BAND

9/8 VARESE – SACRO MONTE

JAMES MADDOCK

11/8 VELESO (CO) – ERNO

JAMES MADDOCK TRIO

13/8 PREDAZZO (TN) – STORIE DI CORTILI SULLE DOLOMITI

REFFAELE KOHLER E VAL BONETTI

26/9 INVERIGO (CO) – CHIUSURA STORIE DI CORTILE IN TEATRO

IL PUMA DI LAMBRATE: FABIO TREVES