Referendum dell’8 e 9 giugno, a Varese gazebo di M5S

Domenica di grande passaggio, complice anche il bel tempo, in centro Varese dove il Gruppo territoriale del M5S ha allestito per l’intera giornata un gazebo informativo sui Referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del Lavoro.

Positiva l’interazione con la maggior parte dei passanti, anche se molti non risultavano informati sull’iniziativa referendaria. Ha partecipato nel corso della mattinata anche Nicola Di Marco, il capogruppo M5S al Consiglio di Regione Lombardia, che ha parlato con molti cittadini approfondendo temi tra cui la difficoltà di accesso alle cure sanitarie. Di Marco ha altresì ribadito l’importanza delle attività svolte localmente, frutto della riorganizzazione sui territori, attraverso le quali questioni locali e temi anche di carattere nazionale, come nel caso dei Referendum sul lavoro, possono essere debitamente affrontati.