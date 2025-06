Tris d’assi varesotto: Alice e Giovanni Codato e Gabriel Soares in finale alla Schiranna

Sarà una domenica di finali piena di atleti varesini quella di domani in Coppa del Mondo, sulle acque di casa della Schiranna. Dopo la caravatese Aurora Spirito, qualificatasi venerdì con il quattro di coppia, al sabato il bersaglio è stato centrato da Alice e Giovanni Codato sui due senza – femminile e maschile – e dall’argento olimpico Gabriel Soares sul doppio. Alice e Giovanni disputeranno anche la finale dell’otto dove ci sono anche Davide Verità e la timoniera Ilaria Colombo.

ALICE DOMINANTE – Alice Codato, con Laura Meriano, ha dominato la propria semifinale del due senza: le azzurre hanno fatto segnare il miglior tempo della specialità, lasciando a 2.35 la Repubblica Ceca e facendo meglio anche di Olanda e Cile, le migliori dell’altra semifinale. «Fa un gran caldo ma ci stiamo adattando e siamo state brave a ricaricarci dopo la ripetizione della partenza. Fantastico remare sul nostro lago e davanti al pubblico che si sente molto».

GIOVANNI TENACE – Serviva almeno un terzo posto in semifinale nel due senza maschile, e terzo posto è stato per Giovanni Codato con Nunzio Di Colandrea. Puntare alla medaglia sarà difficile domenica ma, di certo, i vicecampioni europei giocheranno tutte le proprie carte per agguantare un podio. «Domani daremo il massimo: abbiamo già la testa proiettata per centrare il miglior risultato possibile». Intanto però gli azzurri sono usciti “vivi” dalla sfida con Croazia e Australia tagliando fuori i canguri (mentre la Nuova Zelanda ha vinto la semifinale).

GABRIEL SPRINT – Regata bellissima quella vinta da Gabriel Soares e Niels Torre, pesi leggeri prestati ormai in pianta stabile al doppio senior. Prima è stata sfida a tre con Australia e Nuova Zelanda, poi testa a testa con gli All Blacks che a un certo momento hanno messo la punta avanti stimolando la risposta dell’Italia, prima e con il miglior tempo al traguardo. «Domenica abbiamo bisogno di tanto tifo qui a Varese – spiega Soares – Stiamo gareggiando bene, le velocità ci sono e in finale proviamo a “spaccare tutto”.

SEGUONO AGGIORNAMENTI