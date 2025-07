A cosa serve il Neon Flex 3D

I LED di nuova generazione hanno portato alla nascita di soluzioni di illuminazione innovative e moderne, come ad esempio il Neon Flex 3D.

Si tratta di una striscia LED flessibile rivestita in silicone o PVC opalino, che viene sfruttata per simulare l’effetto visivo dei tradizionali tubi al neon, ma con un livello di tecnologia più moderna. Viene chiamata 3D in quanto i tubi che compongono questa soluzione hanno la capacità di piegarsi lateralmente, verticalmente e in torsione, consentendo curve su piani diversi molto utili a dare vita a scritte, loghi o decorazioni artistiche complesse.

A differenza del tradizionale neon a gas, è composto da chip LED lineari, montati su un circuito flessibile (FPCB) e la luce viene diffusa tramite un rivestimento (opalino o satinato), che genera un effetto luminoso continuo e protegge i LED da urti, polvere e acqua, rendendolo adatto anche per installazioni esterne.

Le caratteristiche

Il Neon Flex 3D è caratterizzato da un voltaggio decisamente basso, che lo rende molto sicuro da maneggiare anche in fase di installazione, senza rischi di scosse o complicazioni tipiche delle alte tensioni. Garantisce un consumo ridotto che abbatte i costi operativi senza limitare l’intensità luminosa e una lunga durata.

Sul fronte estetico e scenografico, il Neon Flex 3D è disponibile in tante varianti di colore, che spaziano dai classici bianchi caldi e freddi, fino alle versioni RGB e RGBW, che consentono di creare giochi di luce dinamici o ai monocromatici accesi come rosso, blu e giallo. In più, questi tubi LED sono progettati per essere tagliabili a intervalli molto ravvicinati e adattati alla lunghezza desiderata.

C’è infine la caratteristica che lo rende unico: la flessibilità tridimensionale. Il Neon Flex 3D si può piegare su raggi di curvatura strettissimi in più direzioni generando decorazioni luminose impossibili da ottenere con altre soluzioni 2D.

Perché usarlo

Il Neon Flex 3D è una soluzione innovativa, sicura e dinamica, che non contiene nessun gas nocivo e, rispetto al vecchio neon, non richiede manutenzione speciale, in quanto è progettato per essere antiurto.

Assicura una flessibilità estrema ed è estremamente resistente agli agenti atmosferici. Inoltre, è decisamente più economico e facile da riparare: si possono sostituire i singoli tratti, senza dover rifare un impianto intero come succede col neon tradizionale.

Un supporto flessibile

Il supporto flessibile per Neon Flex 3D è uno degli accessori più utili per chi deve utilizzare professionalmente questo prodotto.

Si tratta di un componente in materiale plastico (PVC o silicone speciale), progettato per tenere in posizione i tubi su pareti e pannelli (per creare un percorso luminoso in base al disegno di progettazione), fungendo da guida tridimensionale che consente di realizzare scritte e motivi complessi con curve, angoli o onde.

Facile da modellare a mano, fa sì che il Neon Flex rimanga in sede senza subire schiacciamenti e si adatta a molte superfici, come pannelli in plexiglass, MDF, forex o pareti murali. Senza questo sistema, fissare un tubo Neon Flex su percorsi complessi diventerebbe molto complicato e antiestetico.