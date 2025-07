A Varese si “diserta il silenzio” su Gaza

Anche Varese aderisce all’iniziativa “disertiamo il silenzio”: domenica 27 luglio alle 22 cisarà un’iniziativa promossa dal Comitato Varesino per la Palestina, che organizza una breve ma vistosa azione in piazza Montegrappa, mentre anche la Chiesa locale aderisce.

“A partire da un ritrovo alla stazione di Casbeno alle 21,30 un piccolo corteo di auto motorini o qualsiasi mezzo a motore raggiungerà

chi in Piazza Montegrappa arriverà a piedi” spiegano dal Comitato.

“Alle 22, per 5 minuti , gli automezzi gireranno intorno all’ aiuola centrale sventolando la bandiera palestinese e suonando i clacson, mentre gli altri attivisti a piedi faranno rumore battendo su pentole o suonando trombette. Imiteremo per 5 minuti i tifosi sportivi, ma stavolta per sostenere giustizia e libertà per i palestinesi”.

“Non possiamo stare a guardare mentre in enorme numero esseri umani imprigionati continuano a morire di bombe e di fame, abbandonati: se non lo facessimo la nostra coscienza, la Storia e i nostri figli ce ne chiederanno ragione”.

Anche la Chiesa locale aderisce a “disertiamo il silenzio”: il prevosto don Franco Gallivanone ha ricordato che l’iniziativa a livello italiano è stata promossa e sostenuta da Pax Christi.