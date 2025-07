Barasso, approvato il progetto per evitare nuovi allagamenti

La giunta e il consiglio comunale di Barasso, dopo due anni di iter procedurali, hanno approvato il progetto definitivo per i lavori di mitigazione rischio dissesto idrogeologico nel tratto stradale all’incrocio tra via Lunga, via F. Bolchini e via Al Piano.

L’area da ormai diversi anni è soggetta ad allagamenti anche di grande entità e causa notevoli criticità e rischi connessi alla sicurezza e all’incolumità pubblica.

LAVORI PREVISTI A MONTE, LUNGO LA VIA AL PIANO

L’intervento previsto mira a ripristinare condizioni di deflusso che consentano alle acque dell’impluvio di tornare ad essere incanalate nel tratto intubato del Torrente Viganella. Pulizia e potatura di piante prospicienti sul corso d’acqua e taglio selettivo di parte della vegetazione.

Realizzazione di una briglia selettiva che possa fermare il materiale trasportato dall’acqua piovana.

Previsto il rafforzamento del fondo del tratto che precede l’imbocco attraverso massi selciati. Realizzazione di una piccola vasca di calma che consenta la riduzione del deflusso di acqua e materiali

LAVORI A VALLE TRA VIA AL PIANO, VIA F. BOLCHINI E VIA LUNGA

Realizzazione di nuovo marciapiede con l’obbiettivo di contenere le acque meteoriche sul sedime stradale, riconducendole, per mezzo di bocche di lupo, al sistema di drenaggio esistente

Lavori per 117.000€ finanziati da contributi ottenuti dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Ticino

L’opera pubblica è stata fiananziata con risorse impegnate PRIMA della condanna civile subita dal Comune per la caduta di un ciclista in una strada privata e riguarda un progetto e un quadro economico risalente ad esercizi precedenti. Le risorse riguardano, in ogni caso, spese giustificate da esigenze di mitigazione del rischio dissesto idrogeologico e tutela della sicurezza ed incolumità pubblica

PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO PER PULIRE GRIGLIE E VASCHE DI DEFLUSSO ACQUE

Ieri pomeriggio (lunedì 21 luglio) di lavoro per i volontari di Protezione Civile Intercomunale Valtinella di Barasso-Casciago-Luvinate, coordinati da Rosalba Altieri e dal vice coordinatore Alberto Gaggioni, sul tratto finale del Rio Cassini – corso d’acqua che da via Al Piano, sul lato della Casa del Sole, defluisce fino al retro dell’Asilo infantile E. Alemagna.

È stata pulita la briglia finale prima della tombinatura che risultava ostruita dopo gli ultimi temporali

Grazie ai volontari di Protezione Civile per l’attenzione e l’impegno a mantenere pulite le opere fondamentali che consentono di mantenere in sicurezza i nostri corsi d’acqua

Nei prossimi giorni verrà effettuata la pulizia delle vasche tra via Bolchini e via Bregonzio nel tratto più alto del Rio Cassini.