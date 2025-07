Andrea Cazzolaro nuovo segretario generale di Sunia Varese

Il Direttivo del Sunia di Varese ha eletto oggi (martedì 22 luglio) – all’unanimità – Andrea Cazzolaro quale nuovo Segretario generale.

Sostituisce Flavio Azzena al quale va il ringraziamento di tutta la CGIL per l’importante lavoro svolto in questi anni, che ha portato il Sunia Varese ad essere riconosciuto, anche da soggetti ed Enti che si occupano delle questioni relative alle politiche abitative, come insostituibile punto di

riferimento.

Dall’assistenza ai cittadini per le procedure legate all’edilizia residenziale pubblica, alle controversie tra inquilini e piccoli proprietari, alla formulazione di trasparenti contratti d’affitto, Sunia Varese ha assunto via via un ruolo di assoluto protagonismo, senza scordare che “l’abitare” è essenzialmente questione politica.

Andrea Cazzolaro, 33 anni, rappresenta per il mondo della CGIL un importante investimento e sostituisce Flavio nella conduzione “del sindacato dell’abitare” in assoluta continuità con l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore avendo maturato nell’associazione importanti esperienze con riconosciuta capacità di intessere relazione e reti con altre associazioni del territorio che si occupano delle problematiche delle nuove povertà, delle marginalità e dell’esclusione sociale.